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Москвича осудили на полтора года тюрьмы за нападение на инспектора МАДИ
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Москвича осудили на полтора года тюрьмы за нападение на инспектора МАДИ 

РИА Новости 2 часа назад
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Автомобилиста в Москве осудили на 1,5 года условно за нападение на инспектора московской административной дорожной инспекции (МАДИ), фиксировавшего нарушения ПДД на площади Киевского вокзала, сообщили в пресс-службе МАДИ в четверг.
Как напомнили в МАДИ, инспектор сфотографировал автомобиль, припаркованный под знаком «Остановка запрещена». Спустя несколько дней владелец неправильно припаркованной машины напал на сотрудника МАДИ и нанес удары по лицу, а также сорвал с его груди видеорегистратор и разбил об асфальт.
"В суде нападавший полностью признал свою вину и получил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года", — рассказали в пресс-службе.
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