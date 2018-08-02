Москвича осудили на полтора года тюрьмы за нападение на инспектора МАДИ

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости . Автомобилиста в Москве осудили на 1,5 года условно за нападение на инспектора московской административной дорожной инспекции (МАДИ), фиксировавшего нарушения ПДД на площади Киевского вокзала, сообщили в пресс-службе МАДИ в четверг.

Как напомнили в МАДИ, инспектор сфотографировал автомобиль, припаркованный под знаком «Остановка запрещена». Спустя несколько дней владелец неправильно припаркованной машины напал на сотрудника МАДИ и нанес удары по лицу, а также сорвал с его груди видеорегистратор и разбил об асфальт.

"В суде нападавший полностью признал свою вину и получил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года", — рассказали в пресс-службе.