Напавший на сотрудника МАДИ автомобилист осужден на 1,5 года лишения свободы условно

В Москве автомобилист получил 1,5 года условно за нападение на инспектора МАДИ, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Московской административной дорожной инспекции.

«Водителя осудили за нападение на сотрудника Московской административной дорожной инспекции, фиксировавшего нарушения ПДД на площади Киевского вокзала. Ранее инспектор сфотографировал автомобиль, припаркованный под знаком 3.27 «Остановка запрещена». Спустя несколько дней владелец неправильно припаркованной машины напал на сотрудника МАДИ и нанес удары по лицу, а также сорвал с его груди видеорегистратор и разбил об асфальт. В суде нападавший полностью признал свою вину и получил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что по факту нанесения телесных повреждений в отношении напавшего было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»).