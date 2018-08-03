Ещё
Полиция назвала «хулиганством» нападение на журналистов в Киеве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция назвала «хулиганством» нападение на журналистов в Киеве 

Украина.ру 1 час назад
Фото: Украина.ру
Об этом агентству сообщила спикер киевской полиции Оксана Блищик.
«Зарегистрировали уголовное производство по части 2 статьи 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса», — сказала она.
По ее словам, дело расследует полиция Печерского района. Проводятся первоочередные следственные действия для установления подозреваемых в хулиганстве.
Напомним, в Киеве около 20 человек в масках и с плакатами ворвались в пресс-центр информагентства «Украинские новости».
Молодые люди заклеили пресс-центр листовками, а также забросали выступающих, а вместе с ними и администратора пресс-центра куриными яйцами. Отметим, что группа людей держала плакаты с лозунгами против организатора пресс-конференции.
Как сообщалось, по данным НСЖУ, только в июле 2018 года произошло 8 нападений на журналистов. Всего же с начала года зафиксировано более 50 аналогичных инцидентов. Причем нередко насилие против журналистов применяют представители украинских силовых ведомств.
Украина.ру: последние новости
В Каменском взорвался микроавтобус добробата «Днепр» В Белоруссии перевернулся автобус с украинскими и российскими туристами В ЦАР рассказали, кто напал на журналистов из России
Комментарии  Ещё 8 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Водителям придумали новый штраф46
Смертельное ДТП с груженной водкой фурой попало на видео
Mercedes Кобзона устроил гонки в Москве27
Раскрыт секрет «Кортежа» Путина64
Путин подписал закон о новом способе регистрации авто
Видео
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
01:00
Новый мегамост России закончился тупиком
Бортжурнал Статьи
00:34
Байкер поплатился за езду по междурядью
ДТП
00:39
МКАД парализовало из-за аварий
ДТП
00:26
Водителям придумали новый штраф
Автоновости Автоспорт
03:47
Разбить, чтобы спастись: москвичку подвел каршеринг
ДТП Статьи
00:08
Mercedes Кобзона устроил гонки в Москве
ПДД
00:13
Самосвал устроил коллапс в Подмосковье
ДТП
00:29
В России появятся новые дорожные знаки
Автоновости
00:59
Погоня за пьяным таксистом попала на видео
ДТП Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение