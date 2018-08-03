Полиция назвала «хулиганством» нападение на журналистов в Киеве

Об этом агентству сообщила спикер киевской полиции Оксана Блищик.

«Зарегистрировали уголовное производство по части 2 статьи 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса», — сказала она.

По ее словам, дело расследует полиция Печерского района. Проводятся первоочередные следственные действия для установления подозреваемых в хулиганстве.

Напомним, в Киеве около 20 человек в масках и с плакатами ворвались в пресс-центр информагентства «Украинские новости».

Молодые люди заклеили пресс-центр листовками, а также забросали выступающих, а вместе с ними и администратора пресс-центра куриными яйцами. Отметим, что группа людей держала плакаты с лозунгами против организатора пресс-конференции.

Как сообщалось, по данным НСЖУ, только в июле 2018 года произошло 8 нападений на журналистов. Всего же с начала года зафиксировано более 50 аналогичных инцидентов. Причем нередко насилие против журналистов применяют представители украинских силовых ведомств.