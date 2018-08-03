В Киеве забросали яйцами журналистов

Полиция ищет неизвестных, которые забросали яйцами пресс-центр «Украинских новостей». Нападавшие хотели сорвать пресс-конференцию ювелирного дома Zarina.

Около 20 молодых людей, многие из которых были в масках, попытались помешать проведению пресс-конференции. В редакции СМИ они растянули плакаты, на одном из них была надпись: «Зарина путинская зараза. Спонсор Кремля». Видео с инцидентом появилось в YouTube.

Ранее News.ru писал, что украинский националист напал на Майдане на туристов. Ему не понравилось, что гости столицы гуляли по площади с российским триколором.