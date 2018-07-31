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Таран моста самосвалом попал на видео
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Таран моста самосвалом попал на видео 

Рамблер 4 часа назад
РЕН ТВ опубликовал видео столкновения самосвала с пешеходным мостом в Московской области.
Как стало известно ранее, на участке Ярославского шоссе, проходящем по Пушкинскому району Подмосковья, самосвал совершил столкновение с опорой надземного пешеходного перехода.
На опубликованных каналом кадрах виден мчащийся по шоссе грузовик и его столкновение с пешеходным мостом, который в результате частично разрушился. Второе видео запечатлело последствия ДТП, а именно самосвал с обрушимся на его крышу сооружением, а также осколки кровли моста, осыпавшиеся на дорогу.
По данным СМИ, в аварии пострадал лишь водитель грузовика, а от ее последствий — обрушения перехода — другие водители, так как движение по Ярославскому шоссе в районе ДТП было перекрыто в обоих направлениях.
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