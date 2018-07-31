Самосвал устроил коллапс в Подмосковье

Коллапс в Подмосковье: самосвал снес мост

В Подмосковье самосвал на огромной скорости снес пешеходный надземный переход на Ярославском шоссе. В итоге оказалось парализовано движение на трассе в обе стороны и в близлежащих городах. Все восемь полос заблокировали обломки моста. Полиция организовала объезды, но и там уже образовались глухие пробки. На переходе в момент обрушения людей не оказалось — пострадал только водитель грузовика. Дорожники надеются расчистить завал в течение ближайших часов.

Утром 31 июля ДТП в Подмосковье полностью парализовало движение в Пушкинском районе. Очевидцем событий стала корреспондент «Газеты.Ru» . На 33-м км трассы М-8 «Холмогоры» на Ярославском шоссе около 10 утра обрушился надземный пешеходный переход. Все произошло из-за грузовой машины Volvo , которая двигалась в сторону Сергиева Посада: у грузовика самопроизвольно поднялся кузов, который зацепился за мост и буквально смел его.

«Мы ехали в автобусе №316, и, проехав мост, услышали грохот. Все начали оборачиваться и увидели рухнувший мост. Как оказалось, перед его обрушением автобус проехал последним. Очевидцы и водители ближайших машин сразу побежали под завалы, чтобы помочь людям», — рассказали свидетели происшествия.

По предварительным данным, в результате аварии пострадал один человек — водитель грузовика.

В сети появились видео и фотографии очевидцев с места ДТП. На кадрах видно, что стеклянный мост рухнул на кабину грузовика и полностью перекрыл восемь полос для движения.

«В настоящий момент движение в обе стороны на участке Ярославского шоссе полностью перекрыто: по данным источников в дорожных службах, завал планируется расчистить в течение полутора-двух часов. Объезд организован через городские округа Пушкино и Мытищи», — сообщает пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Глава Пушкинского муниципального района Сергей Грибинюченко прибыл на место. «Сейчас мы находимся на месте происшествия. В ликвидации задействованы все экстренные службы. Сделаем все возможное для скорейшего восстановления движения на участке», — рассказал Грибинюченко.

Полиция опрашивает водителя грузового автомобиля Volvo для выяснения всех обстоятельств событий.

«По данному факту проводится проверка, в рамках которой в том числе опрашивается водитель грузового автомобиля», — сообщили в подмосковном главке МВД.

Данный участок дороги и так является проблемным: утром и вечером там собираются пробки из-за ремонта дороги. Из-за происшествия образовалась глухая многокилометровая пробка в обе стороны. Так как на данном участке трассы не предусмотрен разворот, по информации ФКУ «Центравтомагистраль», в настоящее время на место направлены специалисты для ликвидации последствий обрушения, а также уже начались работы по демонтажу разделительных ограждений для организации разворотов на участке трассы в оба направления.

В пресс-службе Росавтодора отметили, что для ликвидации последствий аварии задействуют тяжелую технику.

Многим жителям ближайших к происшествию городов пришли сообщения от МЧС , предупреждающие о дорожной ситуации на 33-м км Ярославского шоссе.

«МЧС России сообщает: 31 июля в Пушкинском микрорайоне на 33-км М-8 произошло ДТП. Движение ограничено. Выбирайте пути объезда», — говорится в смс.

В Управлении ГИБДД ГУ МВД России по Московской области «Газете.Ru» указали пути объезда парализованного участка трассы.

«Объезд аварийного участка в направлении Москвы организован через подмосковные города Пушкино и Ивантеевка, а также по автодороге А-107 «Малое московское кольцо». В направлении области можно проехать по улично-дорожной сети в городах Мытищи и Королев, а также и мкр. Клязьма Пушкинского городского округа», — рассказали в ГИБДД.

Не дождавшись помощи, некоторые водители на свой страх решили не делать крюк через другие города и стали объезжать место происшествия по грунтовой дороге, предназначенной для строительной техники. Многие советуют «даже не соваться» в сторону Пушкино.

В сети автомобилисты в основном жалуются на нарушенные планы и опоздания на работу, но некоторые водители восприняли ситуацию с юмором. Стоя в пробке, они написали, что «лучше бы этот мост упал в пятницу или субботу, чтобы дачникам жизнь не казалась сладкой».

Также пробки стали собираться в Мытищах, Королеве, Пушкине, Ивантеевке и Щелкове — желающие выехать из глухой пробки решили попытаться объехать ее через ближайшие города.

ДТП, в которых грузовики врезаются в надземные пешеходные переходы или мосты, случаются довольно часто. К счастью, последствия редко оказываются трагическими. Одним из ярких примеров стал так называемый «мост глупости» в Санкт-Петербурге, в который на протяжении последних месяцев регулярно врезались «Газели». Так, несмотря на предупреждающую надпись «Газель не проедет», под данным мостом регулярно происходят ДТП из-за слишком высоких автомобилей, которые не могут проехать под преградой: последним пока стал случай от 21 июня — тогда в этом месте застряла 151-я «Газель». Чтобы остановит поток ДТП, дорожники окрасили выпирающую балку, которая и пропарывала кузовы «Газелей», специальной светоотражающей краской — бело-красные полоски теперь видны издалека. Фотографии некоторое время назад опубликовали в твиттер-аккаунте моста с подписью «По свежей краске теперь легко замечать врезавшихся в балку. Пока что следов ударов нет, есть только остатки тех, кто плотно протискивался».

Также на подъезде к знаменитому мосту на пересечении Софийской улицы и Ленсоветовской дороги установили информационный щит, предупреждающий водителей о мосте-убийце. Фотографии опубликованы в твиттер-аккаунте моста. Предполагается, что баннер с красноречивой надписью: «Проверь габариты фургона» и фотографией одной из застрявших машин поможет снизить число аварий с участием «Газелей» на участке.