Ещё
Улица Новоселов в Рязани осталась без воды
Далее:
Читайте также:
Ещё

Улица Новоселов в Рязани осталась без воды 

АиФ Рязань 1 августа 2018
Фото: АиФ Рязань
Рязанский «Водоканал» сообщает, что в связи с ремонтными работами на водопроводе в областном центре отключат холодную воду.
АиФ Рязань: последние новости
Отлетевший во время ДТП внедорожник сбил на переходе пожилую рязанку Под Рязанью иномарка сбила мужчину На улице Бирюзова перевернулся мусоровоз. Видео
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Смертельное паломничество: BMW настоятеля протаранил Lada66
Названа пятерка самых надежных машин с пробегом1
Водителям придумали новый штраф77
Топ-5 бесполезных опций современных автомобилей1
Несколько простых способов сэкономить на бензине
Видео
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
03:05
Смертельное паломничество: BMW настоятеля протаранил Lada
ДТП
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
00:52
Появилось фото последней Lada Priora
Автоновости
01:00
Новый мегамост России закончился тупиком
Бортжурнал Статьи
00:44
Парень на самокате вызвал гнев водителей
ДТП
01:40
Быстрое наказание за скоростное хвастовство
ДТП
00:34
Байкер поплатился за езду по междурядью
ДТП
00:39
МКАД парализовало из-за аварий
ДТП
00:26
Водителям придумали новый штраф
Автоновости Автоспорт
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение