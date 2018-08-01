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Улица Новоселов в Рязани осталась без воды
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Улица Новоселов в Рязани осталась без воды
АиФ Рязань
1 августа 2018
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Фото:
АиФ Рязань
Рязанский «Водоканал» сообщает, что в связи с ремонтными работами на водопроводе в областном центре отключат холодную воду.
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