Трамваи «Витязь‑М» в Москве перевезли более 30 млн человек с начала года

С начала 2018 года трамваи нового типа «Витязь-М» перевезли в Москве более 30 миллионов пассажиров, всего в городе курсируют 190 таких трамваев, к концу следующего года их количество увеличится до 300, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Каждую неделю инновационные трамваи перевозят более миллиона человек. Москвичи выбирают их из-за удобства и надежности поездок: транспорт оснащен современным оборудованием и полностью адаптирован для комфортного проезда пассажиров, в том числе маломобильных горожан. Кроме того, мы постоянно выпускаем «Витязи-М» на новые маршруты», — сказал заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы Максим Ликсутов

Начиная с марта прошлого года «Витязи-М» перевезли почти 60 миллионов человек. Трамвай отличается бесшумностью хода и низким полом, что облегчает посадку и высадку пассажиров с ограниченными возможностями. Вагон оснащен системами климат-контроля и спутниковой навигации, камерами видеонаблюдения, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. «Витязь-М» работает без турникетов и вмещает до 260 человек. В течение 30 лет обслуживать подвижной состав будет сам производитель.

В июне в столицу начали поступать обновленные «Витязи-М». В новой модификации увеличили количество сидячих мест с 60 до 64, появилась еще одна площадка, где можно поставить велосипед или детскую коляску. Число сидений, расположенных по ходу движения, возросло более чем в два раза — с 17 до 38.

Площадь медиаэкранов с актуальной информацией для пассажиров в трамваях стала на треть больше. С помощью таких мониторов люди в реальном времени получают все необходимые сведения о маршруте, остановках и пересадках.