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На севере Мексики убили 11 человек
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На севере Мексики убили 11 человек 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Вести.Ru
МЕХИКО, 4 авг — РИА Новости. Сразу 11 человек были убиты неизвестными бандитами, ворвавшимися в жилой дом в городе Сьюдад-Хуарес на севере Мексики в штате Чиуауа.
По данным Diario de Juarez, среди убитых — две женщины. Полиция сообщила, что на телах некоторых жертв замечены следы пыток.
На территории Чиуауа действуют несколько преступных группировок, ведущих борьбу за контроль над поставками наркотиков в США. Несколько лет назад Сьюдад-Хуарес был признан самым криминальным городом мира — число убийств в нем составило 3,1 тысячи за год, но властям удалось исправить положение, число преступлений серьезно снизилось.
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