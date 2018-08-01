Массовая авария произошла в центре Москвы

В центре Москвы произошло массовое ДТП

По его словам, в аварии в районе 17-го дома по Тверской улице поучаствовали сразу семь автомобилей. Источник не сообщил агентству об обстоятельствах ДТП, уточнив лишь, что в его результате никто не пострадал.

В пресс-службе столичного управления ГИБДД агентству подтвердили факт аварии и отсутствие пострадавших.

В свою очередь, собеседник РИА Новости в экстренных службах отметил, что в связи с инцидентом движение по четырем из восьми полос Тверской улицы было ограничено.

Накануне самосвал врезался в надземный пешеходный переход, расположенный на участке Ярославского шоссе в Пушкинском районе Московской области. В результате ДТП пострадал водитель грузовика, а часть пешеходного моста обрушилась.