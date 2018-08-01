Разбить, чтобы спастись: москвичку подвел каршеринг

Столичной автомобилистке пришлось устроить ДТП, чтобы остановить машину каршеринга, у которой отказали тормоза. Предыдущий пользователь также жаловался на неисправную тормозную систему. В компании утверждают, что не успели вывести машину из пользования, поскольку все произошло слишком быстро. Теперь пострадавшая, которая за десять лет ни разу не попадала в аварии, боится садиться за руль.

Москвичка Евгения Мельникова , которая воспользовалась автомобилем каршеринга «Делимобиль», впервые за десять лет попала в аварию, причем не по своей вине. Неприятный инцидент произошел еще вечером 26 июля, о чем она поделилась в своем фейсбуке. Как утверждает Мельникова, в 19:58 она арендовала машину Hyundai Solaris и выехала на дорогу со скоростью примерно 30 км/ч.

Однако, приближаясь к ближайшему перекрестку, обнаружила, что у машины отказали тормоза, а на светофоре уже через несколько десятков метров стоят две машины.

По словам девушки, в данной ситуации использовать «ручник» было совершенно бессмысленно, так как ехать до перекрестка ей оставалось не более пяти секунд. Она посчитала, что в таком случае не успела бы остановиться и въехала бы в автомобили, стоящие на перекрестке.

Чтобы избежать этого, Мельникова начала «притираться к бордюру», пытаясь хоть как-то погасить скорость, после чего, по словам девушки, автомобиль зацепился за что-то, и его развернуло. Авария случилась в 20:03.

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«Страшно до одури, когда понимаешь, что не в состоянии остановить тонну метала», — написала девушка на своей странице в фейсбуке

Между тем среди пользователей, которые прокомментировали пост автомобилистки, нашлись не только те, которые посочувствовали девушке и сказали, что она поступила правильно в данной ситуации, но и те, кто обвинили ее в неопытном вождении и посоветовали «тормозить двигателем», понижая передачу.

Как сообщила «Газете.Ru» Мельникова, у приехавших на место инспекторов ГИБДД не возникло сомнений, что у машины проблемы с тормозами.

По ее словам, после резонанса, который получила опубликованная в соцсетях жалоба, нашелся предыдущий арендатор автомобиля. Оказалось, что до Мельниковой машиной пользовался ее коллега. Ранее он также обнаружил, что у корейской иномарки не работают тормоза и, «чудом сделав круг, поставил автомобиль обратно». После этого мужчина решил сообщить о произошедшем в службу поддержки. Однако по телефону «горячей линии», как рассказывал автомобилист, ему никто не ответил. Тогда в 19:52 26 июля он написал сообщение в мессенджеры компании. После этого еще раз попробовал позвонить. В 19:54 трубку взяла оператор Галина, которая пообещала заблокировать автомобиль.

В пресс-службе «Делимобиля» «Газете.Ru» такое происшествие объяснили тем, что в то время, как предыдущий пользователь объяснял, что у него случилось, Мельникова уже начала свою поездку, и буквально через пару минут уже случилось ДТП, поэтому вывести машину из эксплуатации в компании просто не успели.

Между тем в компании выясняют причины произошедшего. «Дело в том, что эта машина была на ТО в конце мая. По результатам экспертизы мы сможем выяснить, в чем была причина отказа тормозов», — рассказали в пресс-службе каршеринга. Мельникова, по их словам, пользуется сервисом уже несколько лет и за все это время зарекомендовала себя как ответственный и аккуратный водитель.

До окончания всех экспертиз в компании пока не могут признавать свою вину за произошедшее. Но уже сейчас в сервисе заявляют, что никаких претензий к автомобилистке у них нет, и с нее не будут взыскивать какой-либо материальный ущерб, что свидетельствует о том, что компания пусть косвенно, но признает свою ответственность.

Девушке, которая теперь боится садится за руль, «Делимобиль» предложил пройти специальный курс вождения, который поможет ей справиться с негативными последствиями стресса, а также другие варианты урегулирования ситуации для того, чтобы она не подала на них в суд.

Для того, чтобы такая ситуация не повторилась, «Делимобиль» намерен снизить километраж, с прохождением которого машина должна пройти ТО.

«На данный момент машина проходит ТО через каждые 15 тысяч километров. Мы намерены снизить этот порог до 10 тысяч, может, даже ниже. Также внепланово все машины данной модели мы отправляем на осмотры механиков во избежание подобных ситуаций. Нам самим важно узнать, как такая ситуация могла произойти», — отмечают в пресс-службе «Делимобиля».

Кроме того, после обращения «Газеты.Ru» в компанию «Делимобиль» в ночь на 1 августа и вовсе полностью приостановил работу для проверки автомобилей сервиса. «В ночь с 31 июля на 1 августа с 02:00 до 06:00 по московскому времени будут проводиться технические работы. В течение этого времени наш сервис может быть частично или полностью недоступен», — соответствующее уведомление вечером 31 июля получили клиенты компании.

«Для меня очень важно, чтобы они приняли меры касательно автомобиля. Также мы обсуждали необходимые меры для уменьшения времени ответа операторов колл-центра. Но пока, до официальной экспертизы, это только обсуждается», — разъяснила девушка.

В каршеринге рассказали также, что необходимо сделать, если после первичного осмотра и испытания стало понятно, что арендованный автомобиль неисправен. В компании уверяют, что многие пользователи «прыгают» в машину и не осматривают автомобиль. По всем правилам, прежде чем отправиться в поездку, необходимо осмотреть машину на предмет внешних дефектов, сфотографировать их, проверить работу сцепления, газа и тормоза. В случае, если пользователя что-то не устраивает, он вправе позвонить на горячую линию или написать в мессенджеры для того, чтобы отказаться от автомобиля. В таком случае оператор поможет найти другую машину поблизости.