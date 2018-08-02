Полиция допросила Смолова

Полиция Краснодара официально разыскивает водителя, который был за рулем BMW Федора Смолова, информирует Telegram-канал Mash.
Ранее стало известно, что иномарка на большой скорости попала в аварию на Ставропольской улице Краснодара.
Водитель бросил разбитую машину на улице, не вызвав сотрудников ГИБДД.
Телеканал «360» со ссылкой на одного из друзей Смолова сообщил, что самого футболиста в автомобиле не было.
«Футболист дал машину покататься. Самого Федора на месте аварии не было. Поэтому с ним самим точно все в порядке», — рассказал источник.