В МИД рассказали о попытке сопротивления убитых в ЦАР российских журналистов

«Как свидетельствуют первые результаты следственных действий, россияне подверглись нападению неизвестных лиц и при попытке оказать сопротивление были убиты», — сказала Захарова на брифинге в Москве.

По ее словам, целью нападения на российских граждан было ограбление, включая захват автомобиля.

Захарова добавила, что российские дипработники делают все возможное, чтобы отправить тела погибших на родину сегодня, 3 августа.

«Посольство России предпринимает все меры, чтобы их отправка на родину была осуществлена уже сегодня. По этическим соображениям мы не будем анонсировать дату прибытия рейса. При этом, я хочу сказать, что все данные были переданы родственникам погибших», — добавила она.