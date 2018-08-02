На Малой Лесной двое в белых балахонах подожгли припаркованное авто

На Малой Лесной двое неизвестных в белых балахонах ночью 1 августа подожгли припаркованную на стоянке машину. Видео опубликовала группа «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».

На записи с камеры видеонаблюдения можно заметить, как к транспортному средству подошли два человека, с головой укрытые белыми балахонами. Неизвестные провели у автомобиля несколько секунд, после чего машина воспламенилась, и поджигатели скрылись.

Видео: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области»