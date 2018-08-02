На Малой Лесной двое в белых балахонах подожгли припаркованное авто 

На Малой Лесной двое неизвестных в белых балахонах ночью 1 августа подожгли припаркованную на стоянке машину. Видео опубликовала группа «Сообщество автомобилистов Калининграда и области».
На записи с камеры видеонаблюдения можно заметить, как к транспортному средству подошли два человека, с головой укрытые белыми балахонами. Неизвестные провели у автомобиля несколько секунд, после чего машина воспламенилась, и поджигатели скрылись.
Видео: «Сообщество автомобилистов Калининграда и области»
"Сигнал о возгорании поступил 1 августа в 2:34. Пожарный расчёт прибыл на место происшествия через шесть минут. Возгорание удалось ликвидировать за 20 минут, погибших и пострадавших нет", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Калининградской области.