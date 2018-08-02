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В Москве около 30 беспилотников наблюдают за отдыхающими на воде
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В Москве около 30 беспилотников наблюдают за отдыхающими на воде 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Около 30 беспилотных летательных аппаратов используют московские спасатели для патрулирования акваторий на территории города в связи с увеличившимся количеством отдыхающих на воде из-за жары, сообщил РИА Новости представитель столичного главка МЧС РФ.
Ранее сообщалось, что жара в Москве в четверг может перевалить за 30-градусную отметку. В столичном метеобюро отметили, что небольшое похолодание и дожди придут в выходные: днем 4 августа температура воздуха составит около +27-29 градусов. В воскресенье дождь усилится, ночью температура понизится до +13-18 градусов, а днем составит +23-25 градусов. Гидрометцентр объявил на 2 и 3 августа желтый уровень погодной опасности в Москве и области из-за высокой пожароопасности.
"Задействованы 26 беспилотников с целью патрулирования прибрежных территорий и московской акватории, что становится все более актуальным в связи с повышением температуры воздуха и увеличением количества отдыхающих на водоемах", — сказал собеседник агентства.
По его словам, беспилотники также применяются для воздушной разведки парков и лесопарковых зон.
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