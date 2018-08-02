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Мужчина получил огнестрельное ранение в Кабардинке под Геленджиком
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Мужчина получил огнестрельное ранение в Кабардинке под Геленджиком 

АиФ-Кубань 4 часа назад
Фото: АиФ-Кубань
Преступление произошло на улице Мира днем 1 августа
Мужчина получил огнестрельное ранение в поселке Кабардинка под Геленджиком.
Преступление произошло на улице Мира днем 1 августа. В дежурную часть полиции Геленджика сообщили о конфликте между несколькими мужчинамии, в ходе которого прозвучал выстрел — огнестрельное ранение получил один из участников разборки.
Сотрудники полиции установили, что потерпевший, местный житель 1990 года рождения, был ранен в левое бедро.
«Его госпитализировали», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Другие участники конфликта на автомобиле Toyota Camry белого цвета скрылись. По всем дежурным нарядом полиции были разосланы ориентировки. В районе объявлен план «Перехват».
Все обстоятельста инцидента выясняются.
Напомним, в Кропоткине мужчине предъявили обвинение в убийстве футболиста ФК «Ангушт».
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