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Полиция ищет троих подозреваемых в стрельбе в Кабардинке 1 августа
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Полиция ищет троих подозреваемых в стрельбе в Кабардинке 1 августа 

АиФ — Юг 2 часа назад
Фото: АиФ – Юг
Полиция объявила в розыск троих подозреваемых в стрельбе в Кабардинке Геленджикского района.
Как известно, 1 августа днем на улице Мира произошел конфликт между несколькими мужчинами, который закончился стрельбой. В результате — 28-летний местный житель получил ранение в левое бедро и был госпитализирован.
Другие участники конфликта скрылись. В районе объявили план «Перехват».
Сотрудники отдела полиции по Геленджику ищут подозреваемых, которые умышленно причинили тяжкий вред здоровью человека.
Имена нарушителей: Альберт Антонян, Рубен Кананян и Армен Хачатрян.
Разыскиваемые полицей злоумышленники могут передвигаться на автомобиле Toyota Camry белого цвета, госномер: Т597СО123.
В полиции просят позвонить по телефонам всех, кто может сообщить какую-либо информацию: 8 (86141) 3-29-35, 8 (86141) 65-2-02 или 102.
Напомним, бывшего игрока ФК «Ангушт» застрелили в Кропоткине.
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