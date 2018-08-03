Полиция ищет троих подозреваемых в стрельбе в Кабардинке 1 августа

Полиция объявила в розыск троих подозреваемых в стрельбе в Кабардинке Геленджикского района.

Как известно, 1 августа днем на улице Мира произошел конфликт между несколькими мужчинами, который закончился стрельбой. В результате — 28-летний местный житель получил ранение в левое бедро и был госпитализирован.

Другие участники конфликта скрылись. В районе объявили план «Перехват».

Сотрудники отдела полиции по Геленджику ищут подозреваемых, которые умышленно причинили тяжкий вред здоровью человека.

Имена нарушителей: Альберт Антонян, Рубен Кананян и Армен Хачатрян

Разыскиваемые полицей злоумышленники могут передвигаться на автомобиле Toyota Camry белого цвета, госномер: Т597СО123.

В полиции просят позвонить по телефонам всех, кто может сообщить какую-либо информацию: 8 (86141) 3-29-35, 8 (86141) 65-2-02 или 102.

Напомним, бывшего игрока ФК «Ангушт» застрелили в Кропоткине.