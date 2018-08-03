Челябинск, Магнитогорск и Златоуст закупят трамваи УКВЗ 

Для транспортной системы Челябинска, Магнитогорска и Златоуста по контрактам жизненного цикла предполагается закупать трамваи у Усть-Катавского вагоностроительного завода, входящего в АО «Объединенная ракетно-космическая корпорация» концерна «Роскосмос», — передает корреспондент «АиФ-Челябинск» со ссылкой на министра экономического развития Челябинской области Сергея Смольникова.
Проект развития регионального легкого рельсового транспорта предполагается реализовать с использованием механизмов государственно-частного партнерства. Он предусматривает модернизацию систем пассажирского транспорта трех крупнейших городов региона до 2025 года с использованием подвижного состава местного производства. Сегодня трамвайные линии имеются лишь в четырех городах Южного Урала — Челябинске, Магнитогорске, Златоусте и Усть-Катаве, но в Усть-Катаве трасса используется только для обкатки новых трамвайных вагонов, а не для перевозки пассажиров. В последние годы крупных партий вагонов у УКВЗ Челябинская область не закупала, хотя большая часть имеющегося парка нуждается в обновлении. Только в Челябинске большинство трамваев имеют степень износа почти 90%. С 90-х годов фактически произошло замещение трамваев и автобусов на маршрутный мелкогабаритный и индивидуальный транспорт. Снизилась доля перевозок крупногабаритного автобусного и электрического транспорта. Модернизировать транспортную сеть необходимо как для поддержания высокого уровня качества системы общественного транспорта, так и снижения прямых и косвенных затрат бюджета.
По поручению губернатора Бориса Дубровского создана рабочая группа с участием потенциальных инвесторов и обеспечивающей инфраструктуры, министерства дорожного хозяйства и транспорта, министерства информационных технологий и связи, городской администрации города и представителей АО «ОРКК». Поэтапно предполагается увеличить долю трамвайных пассажирских перевозок с 14% до 35%, перевозя ежегодно рельсовых электротранспортом не менее 35 миллионов пассажиров. До 2020 года потребность Челябинской области в новых трамваях составляет 400 вагонов, ее полностью способен обеспечить УКВЗ. Вагоны будут поставляться на условиях контракта жизненного цикла, с полноценным сервисным обслуживанием в течение всего периода эксплуатации. Этот проект даст импульс для развития одного из крупнейших производств моногорода. Пока основным покупателем усть-катавских трамваев остается Москва.