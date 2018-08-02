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МКАД парализовало из-за аварий
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МКАД встал в пробках из-за мелких ДТП 

360tv.ru 9 часов назад
На востоке МКАД автомобилисты утром 2 августа встали в большую пробку. Причина этому ‐ мелкие аварии и дорожные работы. В одной из аварий столкнулись такси и внедорожник. Об этом сообщил корреспондент «360».
ДТП произошло на 101‐м километре кольцевой автородоорги. Его участниками стали три автомобиля. Водитель такси на большой скорости врезался в движущийся внедорожник, который затем задел еще одну машину. В результате случившегося один человек пострадал. На месте работают правоохранители.
По последним данным, на этом отрезке сильно затруднено движение в оба направления. Протяженность пробки на внешней стороне МКАД — более 10 километров.
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