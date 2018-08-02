Дорога, которой нет: как автобусы из Донбасса бьются в России

Жертвами крупного ДТП в Ростовской области стали жители ЛНР. Из восьми пассажиров погибли шестеро. Они ехали из одного украинского города в другой, но выбрали объездной маршрут через Россию — такой путь не затрагивает зону боевых действий и считается более безопасным. Кроме того, для пересечения линии разграничения между подконтрольными и неподконтрольными Украине территориями требуется оформление пропуска.

Очередное резонансное ДТП с большим количеством погибших произошло в Ростовской области — жертвами аварии стали жители непризнанной Луганской народной республики (ЛНР), которые ехали в минивэне Volkswagen Transporter из Харькова в находящийся на неподконтрольной Украине территории город Ровеньки (Луганская область) через Россию. По данным пресс-службы МЧС ЛНР, 1 августа около 3.00 на 791-м км автодороги М-4 «Дон» Volkswagen врезался в зерновоз «КамАЗ».

По предварительным данным, водитель микроавтобуса уснул за рулем, не справился с управлением и допустил столкновение с двигающимся в попутном направлении грузовиком.

Оба транспортных средства двигались в южном направлении. В Volkswagen, который направлялся в Ровеньки, находилось восемь человек, включая водителя. В итоге шесть из них человек погибли (четверо мужчин скончались на месте, одна женщина — в машине скорой помощи и еще один мужчина в реанимационном отделении больницы). Два человека пострадали и теперь проходят лечение в больнице.

Все погибшие и пострадавшие оказались жителями Ровеньков.

По факту ДТП в настоящее время ведется следствие. Глава самопровозглашенной ЛНР (согласно Минским договоренностям, данная территория называется ОРЛО — отдельные районы Луганской области) Леонид Пасечник уже поручил Министерству инфраструктуры и транспорта ЛНР и Генеральной прокуратуре провести проверку обстоятельств и причин, приведших к автокатастрофе.

В частности, следователям предстоит выяснить, легально ли минивен перевозил пассажиров. Дело в том, что нелегальные пассажирские перевозки между неподконтрольными территориями и Украиной широко распространены уже не первый год.

Для них «организаторы» не оформляют пропуска, а путь путешественников проходит по относительно безопасной территории, вдали от боевых действий.

Подобные пассажирские перевозки через линию разграничения двух сторон конфликта официально запрещены с 16 июня 2015 года. Служба безопасности Украины (СБУ) тогда постановила, что проезжать могут только организованные группы людей, например, переселенцы, дети для оздоровления и отдыха, и т.д. с соответствующим разрешением.

С тех пор попасть на мятежные украинские территории можно либо на собственном транспорте или пешком через контрольный пункт выезда-въезда на линии разграничения, либо в объезд, сделав большой крюк через территорию России, что с точки зрения Украины является нарушением закона.

Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой регулярно проводят операции для пресечения нелегальных пассажирских перевозок через государственную границу Украины на неподконтрольной территории Луганской области. После начала конфликта в Донбассе Украина официально закрыла все находящиеся там пункты пропуска через госграницу с Россией, а значит ее пересечение любым транспортом является незаконным. В отношении организаторов такого бизнеса возбуждают дела по ч. 3 ст. 332 Уголовного кодекса Украины «Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины», что наказываются лишением свободы на срок от семи до девяти лет.

Тем не менее, как постоянно сообщают украинские СМИ, в том числе телеканал «112 Украина», объявлений о поездках на неподконтрольную территорию через Россию масса. Они распространяются в соцсетях и с помощью сарафанного радио, контактами перевозчиков увешаны все столбы на территории ЛНР.

Корреспонденту «Газеты.Ru» не составило труда найти в соцсетях огромное количество сообществ, посвященных таким услугам. «Перевозки под заказ 6-14 мест. Луганск — Изварино — Чертково. Ростов, Воронеж, Белгород, Краснодар, и по России. Можем забрать вас из России. Перевозка вещей, бытовой техники, мебели, домашних животных», — предлагается в объявлениях.

Есть и такие предложения: «автобус Луганск — Харьков — Луганск (через Краснодон, Изварино, Белгород). Ежедневно! Проезд 600 грн. До Белгорода — 500 грн. Большой автобус: „Неоплан“, „Скания“, » Мерседес ». Без штрафов! Без пересадок! Без пропусков! Пешком таможню не переходить! Отправление в 15.00 с автовокзала Луганска. Из Харькова в 14.00 с Южного ж/д вокзала. В дороге 12 часов + две таможни».

Билеты на автобусы из ОРЛО в Украину властями продаются на автовокзалах. На автобусах ставят табличку «Нерегулярные перевозки». Самые популярные направления — в Киев и Харьков. Рейсы отправляются с авто— и железнодорожных вокзалов абсолютно открыто. Наиболее удобными считаются те рейсы, где пешком переходить границу не нужно: пассажиры на одном автобусе добираются без пересадок сразу до пункта назначения.

В силу того, что водители таких нелегальных перевозок испытывают большой стресс и стараются как можно быстрее добраться до пунктов назначения, шанс попасть в ДТП в таком транспорте довольно велик. Кроме того, сказывается и отсутствие должного государственного контроля за транспортом и сами водителями со стороны самопровозглашенных структур. Неудивительно, что за последние годы только на территории России произошло несколько крупных аварий с участием транспорта из ЛНР и ДНР.

К примеру, 21 ноября 2016 года произошла практически аналогичная автокатастрофа, и также в Ростовской области. Тогда на 847-м км федеральной трассы М4 «Дон» микроавтобус Mercedes Sprinter, ехавший из ЛНР в сторону Москвы, врезался в двигавшийся в попутном направлении «КамАЗ» . Авария произошла около трех часов ночи.

По предварительной версии, ДТП произошло из-за того, что водитель Mercedes уснул за рулем. Сразу после столкновения водитель грузовика не растерялся и успел вытащить из салона двух пассажиров и водителя микроавтобуса, перед тем как автомобиль загорелся. Но авария, тем не менее, унесла шесть жизней. Все погибшие в ДТП оказались жителями города Свердловска (ОРЛО).