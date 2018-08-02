Tesla создает собственные ИИ-чипы для автомобилей

В следующем году Tesla начнет применять в электрокарах автомобильные процессоры собственного производства. Как сообщил глава компании Илон Маск на конференц-звонке с инвесторами, специализированные чипы на основе искусственного интеллекта покажут в 10 раз большую производительность, чем сторонние решения.

"На протяжении 2–3 последних лет мы работали в полускрытом режиме, — сказал Маск. — Думаю, настало время вытащить кота из мешка". «Котом» оказался Hardware 3 — собственный автомобильный суперкомпьютер Tesla, который будет устанавливаться в такие электромобили, как Model S, X и 3.

"Ключевой момент заключается в том, чтобы запустить нейросеть на первичном уровне голого 'железа'. Эти расчеты должны выполняться на самой схеме, а не в каком-то режиме эмуляции, как это делается на центральных и графических процессорах, — рассказал о проекте Маск. — Огромное количество вычислений с памятью должно выполняться прямо на месте".

Сейчас на машинах Tesla используется Nvidia вычислительная платформа Drive, которая помогает машине оценить ситуацию вокруг, точно определить свое местоположение на карте и спроектировать безопасный маршрут движения.

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По словам Маска, их собственная ИИ-система будет намного мощнее. Если алгоритмы компьютерного зрения обрабатывают около 200 кадров в секунду на «железе» Nvidia, то специализированный процессор позволит увеличить частоту до 2000 к/с, причем «с полным резервированием и отказоустойчивостью», подчеркнул он.