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В Белоруссии перевернулся автобус с россиянами
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В Белоруссии перевернулся автобус с россиянами 

Рамблер 2 часа назад
Фото: ГАИ УВД Витебского облисполкома
Автобус с российскими туристами перевернулся в Белоруссии, сообщает пресс-служба управления внутренних дел Витебского облисполкома.
ДТП произошло минувшим утром в Оршанском районе Витебской области. Согласно предварительным данным местного УВД, водитель туристического автобуса, совершавшего рейс Киев — Таллин, заснул за рулем и наехал на световую опору, после чего транспортное средство завалилось на бок и оказалось в кювете.
В белорусском УВД отметили, что данные установленного в автобусе тахографа, устройства, отслеживающего среди прочего режим труда и отдыха, гласили, что заснувший водитель мог вести автобус до 5:00, тогда как ДТП произошло в 4:30.
Кроме того, там уточнили, что прерванный рейс продолжит резервный автобус, прибытия которого пассажиры будут дожидаться в гостинице.
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