В Белоруссии перевернулся автобус с россиянами

Автобус с российскими туристами перевернулся в Белоруссии, сообщает пресс-служба управления внутренних дел Витебского облисполкома.

ДТП произошло минувшим утром в Оршанском районе Витебской области. Согласно предварительным данным местного УВД, водитель туристического автобуса, совершавшего рейс Киев — Таллин, заснул за рулем и наехал на световую опору, после чего транспортное средство завалилось на бок и оказалось в кювете.

В белорусском УВД отметили, что данные установленного в автобусе тахографа, устройства, отслеживающего среди прочего режим труда и отдыха, гласили, что заснувший водитель мог вести автобус до 5:00, тогда как ДТП произошло в 4:30.

Кроме того, там уточнили, что прерванный рейс продолжит резервный автобус, прибытия которого пассажиры будут дожидаться в гостинице.