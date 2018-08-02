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«Жри землю!»: отважная кировчанка грудью удерживала грабителя
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«Жри землю!»: отважная кировчанка грудью удерживала грабителя 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Пьяный вор из Кирова явно недооценил физические кондиции своей жертвы, так что кража сумки обернулась для него удержанием в партере, болевыми приемами и угощением землей. Очевидцы сняли на видео оказавшегося в роли пострадавшего злоумышленника, которому сокамерники с чистой совестью могут сказать: «Это фиаско, братан!».
Инцидент произошел около дома №10 по улице Добролюбова: незнакомец налетел сзади, вырвал у женщины сумку и пустился наутек. Впрочем, далеко уйти ему не удалось — потенциальная жертва быстро нагнала обидчика, благо он терзался похмельем и не очень уверенно держался на ногах, и вступила с ним в драку, из которой вышла победителем.
"Жри землю! Ты меня хотел лишить денег? У меня детей нечем кормить!" — отчитывала она грабителя, которому скрутила руку и всем телом прижала к земле.
Все попытки мужчины освободиться приводили лишь к усилению прессинга и громким окрикам. Его угрозы в свой адрес женщина игнорировала вплоть до появления полицейского наряда.
"Да вы что? Сейчас преступник уйдет!" — напоследок попытался провести правоохранителей вокруг пальца предполагаемый вор, но безуспешно — его тут же погрузили в служебный УАЗ.
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