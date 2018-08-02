«Жри землю!»: отважная кировчанка грудью удерживала грабителя

Пьяный вор из Кирова явно недооценил физические кондиции своей жертвы, так что кража сумки обернулась для него удержанием в партере, болевыми приемами и угощением землей. Очевидцы сняли на видео оказавшегося в роли пострадавшего злоумышленника, которому сокамерники с чистой совестью могут сказать: «Это фиаско, братан!».

Инцидент произошел около дома №10 по улице Добролюбова: незнакомец налетел сзади, вырвал у женщины сумку и пустился наутек. Впрочем, далеко уйти ему не удалось — потенциальная жертва быстро нагнала обидчика, благо он терзался похмельем и не очень уверенно держался на ногах, и вступила с ним в драку, из которой вышла победителем.

"Жри землю! Ты меня хотел лишить денег? У меня детей нечем кормить!" — отчитывала она грабителя, которому скрутила руку и всем телом прижала к земле.

Все попытки мужчины освободиться приводили лишь к усилению прессинга и громким окрикам. Его угрозы в свой адрес женщина игнорировала вплоть до появления полицейского наряда.