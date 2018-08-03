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В Челябинске на улице Чичерина провалился тротуар
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В Челябинске на улице Чичерина провалился тротуар 

Уральский меридиан 59 минут назад
Фото: Уральский меридиан
В Челябинске возле дома №10 по улице Чичерина провалился тротуар. С каждым днем провал на пешеходной дорожке только увеличивается, а каких то предупреждающих знаков нет.
«Такие провалы очень затрудняют перемещение маломобильной группе населения, родителям с колясками и просто пешеходам. А в темное время суток становиться сложно и травмоопасно», — цитирует газета «Комсомольская правда» Семена Воронина, руководителя «Гражданского патруля» в Челябинске.
В настоящее время общественники обратились в Администрацию города Челябинска, с просьбой восстановить разрушенный тротуар.
Фото: «КП — Челябинск».
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