45-летняя женщина погибла на яхте в Черном море в Новороссийске

Следственными органами Южного следственного управления на транспорте СК РФ проводится доследственная проверка по факту гибели 45-летней женщины на яхте в Черном море.

По предварительным данным, 02 августа 2018 года, примерно в 10 часов 20 минут, в открытом море, на территории морского терминала АО «КТК-Р» села Южная Озереевка в Приморском районе Новороссийска, во время морской прогулки на маломерном судне «Яуза», канатом, держащим гик судна, смертельно травмировало москвичку. Женщину ударило о стену рубки яхты, она скончалась на месте происшествия.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили капитана судна и очевидцев произошедшего.

«Установливаются все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщает пресс-служба Южного СУТ СК России.

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