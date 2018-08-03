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Четыре ребенка в Челябинской области получили травмы из-за опрокидывания батута
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Четыре ребенка в Челябинской области получили травмы из-за опрокидывания батута 

ТАСС 3 часа назад
Фото: РИА Новости
ЧЕЛЯБИНСК, 3 августа. /ТАСС/. Батут с детьми опрокинулся в пятницу в городе Катав-Ивановске Челябинской области, в результате четверо несовершеннолетних госпитализированы с травмами, сообщили журналистам в пресс-службе областной прокуратуры.
"По предварительным данным, буквально час назад в городе Катав-Ивановске из-за порыва ветра опрокинулся батут. На нем находилось четверо детей в возрасте от 3 до 12 лет. Они получили травмы различной степени тяжести. По поручению и. о. прокурора области Виталия Лопина прокуратурой региона организована проверка обстоятельств произошедшего", — сказали ТАСС в пресс-службе надзорного ведомства.
По данным областной прокуратуры, все пострадавшие были госпитализированы. Им оказывают необходимую помощь.
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