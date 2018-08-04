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«Признаков криминала не обнаружено»: под окнами жилого дома в Перми обнаружили тело мужчины
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«Признаков криминала не обнаружено»: под окнами жилого дома в Перми обнаружили тело мужчины 

59.ru 35 минут назад
Фото: 59.ru
3 августа жительница Перми на своей странице в социальной сети выложила фотографию тела мужчины, лежащего на козырьке балкона. Как выяснилось позже, мужчина выпал из окна. Всё произошло в Пермском микрорайоне Крохалева, около дома по улице Тбилисской. — Наша соседка, у которой на ту сторону выходили окна, рассказала нам, что, кажется, внизу лежит человек, — рассказала 59.ru очевидец Ксения. — С какого этажа — я не знаю. Потом приехала полиция, спасательные службы. Во сколько и кто их вызвал, не знаю, потому что когда я звонила, мне ответили, что они уже в курсе ЧП.
— Признаков криминальной смерти не обнаружено. Для установления конкретной причины смерти назначена судебно— медицинская экспертиза, — сообщил 59.ru помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю подполковник юстиции Андрей Олин. По словам Олина, мужчина был средних лет и проживал в доме на Тбилисской. Более подробная информация по происшествию будет известна через 3 дня.
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