«Признаков криминала не обнаружено»: под окнами жилого дома в Перми обнаружили тело мужчины

3 августа жительница Перми на своей странице в социальной сети выложила фотографию тела мужчины, лежащего на козырьке балкона. Как выяснилось позже, мужчина выпал из окна. Всё произошло в Пермском микрорайоне Крохалева, около дома по улице Тбилисской. — Наша соседка, у которой на ту сторону выходили окна, рассказала нам, что, кажется, внизу лежит человек, — рассказала 59.ru очевидец Ксения. — С какого этажа — я не знаю. Потом приехала полиция, спасательные службы. Во сколько и кто их вызвал, не знаю, потому что когда я звонила, мне ответили, что они уже в курсе ЧП.