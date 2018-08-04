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Парень на самокате вызвал гнев водителей
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Парень на самокате вызвал гнев водителей 

Авторамблер 8 часов назад
Один из столичных водителей стал свидетелем весьма необычной ситуации.
Молодой парень лавировал в потоке машин на Ярославском шоссе, управляя электросамокатом. Он умудрялся поддерживать скорость в 60 км/час и даже перестраиваться из ряда в ряд.
Автор видео был очень разгневан такой беспечностью и, не подбирая выражений, охарактеризовал самокатчика как не очень разумного человека. В какой-то момент он даже догнал его и начал сигналить, чтобы напугать. Правда, тот и глазом не повел.
Пользователи соцсетей посмеялись над возмущением автора, однако согласились, что ездить любителю самокатов в таком духе недолго — рано или поздно он встретит машину, которая прокатит его на капоте.
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