Парень на самокате вызвал гнев водителей

Один из столичных водителей стал свидетелем весьма необычной ситуации.

Молодой парень лавировал в потоке машин на Ярославском шоссе, управляя электросамокатом. Он умудрялся поддерживать скорость в 60 км/час и даже перестраиваться из ряда в ряд.

Автор видео был очень разгневан такой беспечностью и, не подбирая выражений, охарактеризовал самокатчика как не очень разумного человека. В какой-то момент он даже догнал его и начал сигналить, чтобы напугать. Правда, тот и глазом не повел.

Пользователи соцсетей посмеялись над возмущением автора, однако согласились, что ездить любителю самокатов в таком духе недолго — рано или поздно он встретит машину, которая прокатит его на капоте.