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На северо-западе Москвы потушили пожар на крыше жилого дома
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На северо-западе Москвы потушили пожар на крыше жилого дома 

РИА Новости 15 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пожарные потушили возгорание, охватившее 400 квадратных метров на крыше жилого дома на северо-западе Москвы, сообщили в столичном ГУ МЧС.
В ночь на пятницу произошло возгорание на крыше дома 7 на улице 3-й Хорошевской на северо-западе Москвы на площади 400 квадратных метров, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 01.16 мск. Был организован вывод жильцов дома на улицу, к месту возгорания были направлены 140 человек личного состава на 39 единицах техники.
"Пожар в 03:50 ликвидирован на площади 400 кв. метров", — говорится в сообщении ведомства в сети микроблогов Twitter.
"В результате происшествия есть пострадавшие", — информирует ГУ МЧС на своем сайте, не уточняя их число.
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