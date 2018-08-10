На северо-западе Москвы потушили пожар на крыше жилого дома

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости . Пожарные потушили возгорание, охватившее 400 квадратных метров на крыше жилого дома на северо-западе Москвы, сообщили в столичном ГУ МЧС

В ночь на пятницу произошло возгорание на крыше дома 7 на улице 3-й Хорошевской на северо-западе Москвы на площади 400 квадратных метров, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 01.16 мск. Был организован вывод жильцов дома на улицу, к месту возгорания были направлены 140 человек личного состава на 39 единицах техники.

"Пожар в 03:50 ликвидирован на площади 400 кв. метров", — говорится в сообщении ведомства в сети микроблогов Twitter.

"В результате происшествия есть пострадавшие", — информирует ГУ МЧС на своем сайте, не уточняя их число.