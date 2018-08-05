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Полиция Петербурга раскрыла угон машины, которую за неделю перепродали пять раз
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Полиция Петербурга раскрыла угон машины, которую за неделю перепродали пять раз 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Федеральное агентство новостей
Оперативники уголовного розыска Санкт-Петербурга нашли и вернули владельцу украденную автоугонщиками машину, у которой за неделю после угона сменились пять «владельцев». Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«За неделю с момента подачи заявления автомобиль был обнаружен в городе Выборге Ленинградской области. При этом похищенный автотранспорт за указанный промежуток успел сменить «владельцев» целых пять раз. Личности всех тех, кому перепродали автомобили, были установлены, их оперативно опросили», — говорится в сообщении.
Полицейские задержали подозреваемого в совершении этого преступления и вернули угнанный автомобиль марки Audi Q7 законному собственнику, сообщает ТАСС.
1 августа житель Петербурга, которому вернули угнанное транспортное средство, написал оперативникам Приморского района письмо с благодарностью, особо отметив в нем профессионализм полицейских, которые смогли раскрыть преступление, несмотря на отсутствие системы наружного видеонаблюдения в квартале, где оно произошло.
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