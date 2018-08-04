Ещё
Полиция Петербурга раскрыла угон машины, за неделю сменившей пять «владельцев»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Полиция Петербурга раскрыла угон машины, за неделю сменившей пять «владельцев» 

ТАСС 29 минут назад
Фото: Федеральное агентство новостей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Оперативники уголовного розыска Санкт-Петербурга нашли и вернули владельцу украденную автоугонщиками машину, у которой за неделю после угона сменились пять «владельцев». Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"За неделю с момента подачи заявления автомобиль был обнаружен в городе Выборге Ленинградской области. При этом похищенный автотранспорт за указанный промежуток успел сменить «владельцев» целых пять раз. Личности всех тех, кому перепродали автомобили, были установлены, их оперативно опросили", — говорится в сообщении.
Полицейские задержали подозреваемого в совершении этого преступления и вернули угнанный автомобиль марки Audi Q7 законному собственнику.
1 августа житель Петербурга, которому вернули угнанное транспортное средство, написал оперативникам Приморского района письмо с благодарностью, особо отметив в нем профессионализм полицейских, которые смогли раскрыть преступление, несмотря на отсутствие системы наружного видеонаблюдения в квартале, где оно произошло.
ТАСС: последние новости
Семь человек погибли при опрокидывании автомобиля в Оренбургской области Водитель грузовика, въехавшего в стелу на въезде в Новокузнецк, погиб Пять человек погибли при столкновении трех машин под Псковом
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске9
Люксовая иномарка священника убила женщину92
Водителям придумали новый штраф76
Страшное ДТП под Оренбургом: в живых не остался никто74
УАЗ въехал в толпу зрителей в Удмуртии3
Видео
00:46
«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске
ДТП
00:36
В Москве подешевел бензин
Автоновости
01:00
Новый мегамост России закончился тупиком
Бортжурнал Статьи
00:44
Парень на самокате вызвал гнев водителей
ДТП
01:40
Быстрое наказание за скоростное хвастовство
ДТП
00:34
Байкер поплатился за езду по междурядью
ДТП
00:39
МКАД парализовало из-за аварий
ДТП
00:26
Водителям придумали новый штраф
Автоновости Автоспорт
03:47
Разбить, чтобы спастись: москвичку подвел каршеринг
ДТП Статьи
00:08
Mercedes Кобзона устроил гонки в Москве
ПДД
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение