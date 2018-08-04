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Быстрое наказание за скоростное хвастовство
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Быстрое наказание за скоростное хвастовство 

Авторамблер 2 часа назад
Говорят, что австралийцы просто обожают дрифт на дорогах общего пользования. Автомобильное сообщество презирает таких водителей, а обыватели вызывают полицию, если видят нечто подобное.
Герой этого ролика решил пожечь резину на тихой улочке в жилом квартале одного из австралийских городов. Парень, судя по всему, очень гордится своим серебристым Ford Falcon с 8-цилиндровым двигателем. Правда, дрифтит он так себе — в один из заездов водитель теряет управление и вылетает через бордюр на газон.
Однако его ждал еще менее приятный сюрприз — в какой-то момент из-за угла выруливает полицейская машина без опознавательных знаков. С учетом того, что в Австралии за подобные шалости грозит до двух лет тюрьмы и штраф в десятки тысяч долларов, можно быть уверенными, что водитель теперь надолго перестанет хулиганить.
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