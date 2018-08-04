«Оба были пьяные»: новые подробности ДТП в Ульяновске

В Ульяновске на заседании суда по скандальному делу о смертельном наезде на шестилетнего ребенка свидетелем выступила экс-свекровь беременной подсудимой Полины Глуховой. Женщина утверждает, что обвиняемая приезжала к ней непосредственно перед аварией и от алкоголя не могла стоять на ногах. В свою очередь Глухова уверяет, что в тот день была трезвой.

В Ульяновске выяснились шокирующие подробности по резонансному делу о смертельной аварии, в которой беременная Полина Глухова в День Победы сбила шестилетнего мальчика и, сбежав с места аварии, на заправке смывала кровь с разбитой машины шампанским и флагами.

В пятницу, 3 августа, на очередном заседании Ленинского районного суда давала показания бывшая свекровь Глуховой Оксана Голубева , которая видела ее непосредственно перед аварией. Женщина работает в местном центральном салоне красоты и рассказала, что поддерживала хорошие отношения с экс-невесткой даже после того, как они разошлись с ее сыном Артуром. По словам местных СМИ, Голубева рассказывала на суде, что нередко помогала Глуховой деньгами и сидела с внуком.

В тот день невестка забежала в салон красоты еще утром. Как утверждает свекровь, девушка уже была сильно возбуждена, волосы растрепаны, у нее был очень яркий макияж и разговаривала та очень громко. Но тогда женщина ничего не заподозрила. Забежав в дамскую комнату и перекинувшись парой фраз с экс-свекровью, Глухова уехала на «ВАЗ-2114» вместе с сожителем Александром и двухлетним сыном Мишей.

Однако вечером молодая мать снова приехала в салон, чтобы поменять ребенку подгузник. Тогда Голубева уже ушла с работы домой, и Глухову в более возбужденном состоянии видели другие сотрудницы салона. Как рассказывала одна из них в суде, тогда все подумали, что она пьяна: об этом свидетельствовали соответствующая походка и поведение.

Ближе к девяти вечера Голубева возвращалась домой после прогулки с собакой и увидела, что у дома стоит « ВАЗ ».

«Распахиваются двери, с водительской стороны выходит Полина со словами «Та-даам!», а с пассажирской — ее друг Александр. Они попросили оставить у меня Мишу до утра. Под предлогом того, что у мальчика 10 мая день рождения и им надо подготовиться: купить шарики и тому подобное.

Они оба были сильно пьяные, шатались в разные стороны и от них пахло алкоголем. Я тогда сказала, мол, думайте головой — за руль пьяными садитесь. На что услышала: «поедем тихонько», — рассказывала экс-свекровь на суде.

Все это произошло буквально перед аварией, которая случилась в 21.21.

Примечательно, что в тот вечер сын Голубевой Артур, который работает полицейским, после страшной аварии участвовал в поисках «машины-убийцы», но он и не подозревал, что ищет бывшую жену.

На следующий день Глухова уже опрятно одетая приехала рано утром за сыном на такси. На вопросы свекрови о машине экс-невестка лишь сказала, что автомобиль стоит на стоянке.

О том, что Глухова насмерть сбила ребенка, экс-свекровь узнала уже днем, когда была на работе. После этого она начала звонить сожителю Александру, но в ответ получила лишь смс:

«У нас все плохо».

А уже вечером домой к Голубевым заявился отец Глуховой. Он начал угрожать экс-зятю, требуя, чтобы тот отказался от отцовства. Якобы алименты маленькие, а так ребенок будет получать пособие по утере кормильца. Однако получив отказ, бывший родственник предупредил «ходи и оглядывайся», а затем ушел. Слышавшая весь разговор Голубева обратилась в прокуратуру Ленинского района.

Женщина предполагает, что такой план родственники Глуховой придумали для того, чтобы представить ее как мать-одиночку, что являлось бы смягчающим обстоятельством в суде.

Как сообщают местные СМИ, слушая рассказ экс-свекрови, подсудимая мотала головой и закрывала глаза руками.

Напомним, что Глухова является фигурантом уголовного дела по «трезвой» ч.3 ст. 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за гибель в ДТП одного человека. Обвиняемой грозит до пяти лет колонии. Доказательством того, что автомобилистка была трезвой, является лишь справка медосвидетельствования, которое проводилось спустя длительный промежуток времени.

По словам прокурора Игоря Булгакова, данный акт освидетельствования не может являться абсолютным доказательством того, что девушка была трезва в момент наезда на ребенка.

Таким образом, в случае если будет доказано, что Глухова все же находилась в состоянии алкогольного опьянения, что она отрицает, это станет серьезным отягчающим обстоятельством, и дело могут переквалифицировать на ч.4 ст. 264 УК РФ. В этом случае Глуховой будет грозить уже от двух до семи лет лишения свободы.

Роковая трагедия

Резонансное ДТП произошло 9 мая в Ульяновске на проспекте Нариманова. Шестилетний Айрат переходил дорогу на зеленый свет по «зебре», рядом малыш вез велосипед. В шаге от мальчика шли отец и старшая сестра. В этот момент летящий на большой скорости «ВАЗ-2114» буквально смел мальчика и протащил его на капоте еще 200 метров. После чего легковушка скрылась с места аварии.

Информация о страшной трагедии очень быстро распространилась по соцсетям. Весь город стал искать машину-убийцу, жители рассылали с помощью пабликов приметы автомобиля: «темный ВАЗ 14 модели, с неработающей фарой, с российскими флагами и символикой 9 мая», «у машины должны быть разбиты фары, бампер, капот, лобовое стекло, возможно, крыша мятая».