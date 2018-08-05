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СМИ: более 70 тыс. человек пострадали от наводнения в Таиланде
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СМИ: более 70 тыс. человек пострадали от наводнения в Таиланде 

ТАСС 1 час назад
БАНГКОК, 5 августа. /ТАСС/. Более 70 тыс. человек пострадали в Таиланде в результате наводнений, вызванных сильными дождями. Как сообщила в воскресенье газета Bangkok Post, стихия затронула девять северо-восточных провинций страны, среди которых Накхонпханом, Мукдахан, Амнат Чароен, Убон Ратчатхани, Бунгкан, Сакон Накхон, Рой Ет, Каласин и Ясотхон.
По информации издания, больше всего пострадала Накхонпханом, где вода вышла из берегов реки Меконг, затопив 12 районов. В результате пострадало 12,2 тыс. домашних хозяйств и 26,8 тыс. человек. Затопленными оказались 28,7 тыс. га.
В соседней провинции Мукдахан в воде оказались 11,4 тыс. ферм (4,5 тыс. га) и пострадали 38,3 тыс. человек. Наводнение в Убон Ратчатхани затронуло 4,1 тыс. человек и 773 га земель, а в провинции Амнат Чароен пострадали 1,9 тыс. человек и 887 га.
Вместе с тем метеорологическое бюро прогнозирует с 5 по 9 августа сильные ливни на севере и северо-востоке королевства.
ТАСС: последние новости
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