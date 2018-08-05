Смертельное паломничество: BMW настоятеля протаранил Lada

Водитель принадлежащего настоятелю Сампсониевского собора в Петербурге архимандриту Серафиму BMW X5 устроил смертельное ДТП под Саратовом. Владелец элитной иномарки в момент аварии находился в машине: BMW выехал на встречную полосу, где протаранил отечественную Lada Kalina. 35-летняя пассажирка Lada погибла на месте. В епархии рассказали, что священнослужитель совершал частное паломничество. За рулем BMW находился алтарник Сампсониевского собора.

Смертельное ДТП с участием кроссовера BMW X5, принадлежащего настоятелю Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге архимандриту Серафиму, произошло утром в субботу, 4 июля, под Саратовом. Как сообщили местные СМИ со ссылкой на ГИБДД области, около 9:30 на 23 километре дороги Балашов — Ртищево водитель BMW X5 выехал на встречную полосу, где врезался в отечественную Lada Kalina. По информации ведомства, 25-летний водитель иномарки не справился с управлением и допустил столкновение с другим автомобилем.

Находившаяся в Lada 35-летняя пассажирка скончалась на месте. 40-летнего водителя доставили в больницу с травмами.

На кадрах с места аварии видно, что от Kalina синего цвета мало что осталось: у автомобиля полностью смята передняя часть кузова, разбиты стекла. Что касается BMW, то после удара машину отбросило в кювет.

По данным телеканала «78», за рулем BMW находился алтарник Сампсониевского собора. По результатам медицинской экспертизы, алкоголя в крови водителя обнаружено не было. Состояние его здоровья и архимандрита Серафима оценивается как удовлетворительное.

После ДТП ряд СМИ сообщил, что в салоне иномарки могла находиться делегация петербургской епархии. Однако в секторе коммуникаций епархиального информационного отдела категорически опровергли эту версию.

«Архимандрит Серафим (Шкредь), настоятель Сампсониевского собора Санкт-Петербурга, совершал частное паломничество», — пояснили в епархии.

Никакой «делегации Санкт-Петербургской епархии», как пишут некоторые СМИ, в его автомобиле не находилось, и сам он не входил в состав какой-либо церковной делегации.

По данным местных СМИ, водителя и священника после аварии отпустили. В настоящее время полиция выясняет обстоятельства смертельного происшествия. В ближайшее время по факту ДТП должно будет возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека», максимальное наказание по которой предполагает до пяти лет лишения свободы. При этом, если вина водителя будет доказана, его ждет отдельное наказание по церковной линии, которое определит каноническая комиссия РПЦ по результатам судебного разбирательства.

Отметим, что стоимость нового BMW X5 стартует с 4,6 млн руб., при этом у священника есть еще один BMW, 2001 года выпуска.

Церковнослужители регулярно привлекают к себе внимание общества и СМИ участием в ДТП. Так, в ноябре прошлого года в городе Шуя Ивановской области скончалась пожилая женщина, сбитая иеромонахом Протолеоном, севшим пьяным за руль своего Nissan Primera. Интересен факт, что ранее виновник аварии служил в Антарктике. Сейчас священнослужитель находится под следствием.

Той же осенью священник из Сургута Иван Дарий, ранее уже лишенный прав за пьяную езду, устроил новый феерический пьяный дебош. Будучи остановленным сотрудниками ГИБДД, сургутский иерей не имел при себе водительских прав, не был пристегнут ремнем безопасности и от медосвидетельствования отказался. На видео, которое появилось в сети, хорошо слышны нецензурные оскорбления, которыми дебошир осыпает сотрудников ДПС.

Даже сами представители церкви констатируют, что подобное поведение среди их братии стало достаточно частым явлением.

«Пьянство за рулем — норма среди священнослужителей, — заявлял протоиерей Всеволод Чаплин. — Среди священнослужителей считается иногда даже ложной доблестью проехаться пьяным. Так что этот случай не единичный и является определенной нравственной проблемой, а церковь старается их скрывать».

Известный религиозный и общественный деятель протодиакон Андрей Кураев в беседе с «Газетой.Ru» отмечал: «Я не сталкивался с тем, чтобы пьянство за рулем считалось за доблесть, но то, что среди многих представителей духовенства действительно есть надежда на то, что если ангел-хранитель не убережет, то помогут генералы и полковники, с которыми была не одна бутылка выпита, это есть».