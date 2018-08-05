«Газель» в Пятигорске въехала в «мост глупости»

Очевидцы сняли, как «Газель» въехала в «мост глупости» в Пятигорске

В Пятигорске случайным свидетелям удалось заснять момент, когда "Газель" заезжает под "мост глупости" и застревает там.

Свое название такие сооружения заслужили тем, что, несмотря на предупреждающие знаки наподобие "Газель не пройдет", постоянно находится водитель небольшого автобуса или грузовика, который решает рискнуть и попробовать проехать под низким мостом.

Некоторое время назад в Петербурге подобную переправу оборудовали новыми ограничителями, призывающими обратить внимание на допустимые габариты машин. Перед мостом установили "лежачего полицейского" и нанесли светоотражающую разметку. Новые ограничители пришли в негодность через месяц.