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«Газель» в Пятигорске въехала в «мост глупости»
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Очевидцы сняли, как «Газель» въехала в «мост глупости» в Пятигорске 

РИА Новости 12 часов назад
В Пятигорске случайным свидетелям удалось заснять момент, когда "Газель" заезжает под "мост глупости" и застревает там.
Свое название такие сооружения заслужили тем, что, несмотря на предупреждающие знаки наподобие "Газель не пройдет", постоянно находится водитель небольшого автобуса или грузовика, который решает рискнуть и попробовать проехать под низким мостом.
Некоторое время назад в Петербурге подобную переправу оборудовали новыми ограничителями, призывающими обратить внимание на допустимые габариты машин. Перед мостом установили "лежачего полицейского" и нанесли светоотражающую разметку. Новые ограничители пришли в негодность через месяц.
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