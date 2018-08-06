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Огненное ДТП с машиной полиции попало на видео
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Огненное ДТП в центре Москвы попало на видео 

Рамблер 12 часов назад
«Газель» и полицейский автомобиль загорелись после ДТП в центре Москвы, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ГИБДД по столице.
Авария произошла сегодня примерно в 11:00. На Садовой-Спасской улице столкнулись «Газель» и патрульный «Рено», в результате чего обе машины загорелись. Собеседник агентства отметил, что возгорания были потушены очевидцами, а в самом ДТП никто не пострадал.
Тем временем Telegram-канал «112» опубликовал видео инцидента. На нем видно, как «Газель» пересекает перекресток с вафельной разметкой, судя по всему, на разрешающий сигнал светофора, не замечая при этом приближающихся полицейских с включенной сиреной.
В результате «Рено» врезается в «Газель», причем удар приходится в область бензобака, после чего оба автомобиля вспыхивают, а «Газель» еще и переворачивается.
После аварии двое полицейских быстро покинули автомобиль и отбежали в сторону, чтобы одолжить у очевидцев огнетушитель. В свою очередь, водитель и пассажир «Газели» лишь некоторое время спустя сумели самостоятельно покинуть пылающую машину.
Комментарии33
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