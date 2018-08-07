Аристотель или Сократ: кто задавил пенсионерок в Саратове

В Саратовской области неизвестный на иномарке с «красивыми» номерами задавил насмерть двух пенсионерок. Местные журналисты считают, что за рулем был высокопоставленный сотрудник регионального СК Аристотель Ашкалов, однако в самом управлении эту информацию опровергли. По другим данным, за рулем мог быть родной брат высокопоставленного силовика — крупный местный бизнесмен Сократ Ашкалов. Из-за множества нестыковок в деле, многие полагают, что это лишь способ скрыть реального виновника ДТП.

ДТП, довольно быстро получившее широкий резонанс в местных СМИ, произошло еще 4 августа около 21.20 у дома №294 на улице Маяковского в городе Энгельс. Неизвестный на кроссовере сбил двух женщин на пешеходном переходе и скрылся, не оказав пострадавшим какой-либо помощи. В результате от полученных травм 61-летняя Татьяна Маркова скончалась на месте, вторая женщина была госпитализирована в Энгельскую городскую клиническую больницу. Однако медики не смогли ее спасти — 57-летняя Лариса Козарина через сутки умерла в реанимации.

Позже очевидцы аварии сообщили местным СМИ марку и номер автомобиля.

Оказалось, что женщин сбил водитель на достаточно редкой модели — Luxgen 7. Этот тайваньский бренд присутствовал на рынке несколько лет и даже успел открыть свое производство, но из-за кризиса смог реализовать совсем небольшое количество автомобилей. У кроссовера оказался очень «красивый» номер: С888УЕ64RUS.

Местные СМИ почти сразу сообщили, что автомобиль якобы принадлежит руководителю отдела процессуального контроля областного СУ СКР подполковнику юстиции Аристотелю Ашкалову.

Однако с этого момента в деле появились нестыковки. Информация о том, что водитель покинул место ДТП была отражена и в полицейской ориентировке, которая попала в местным журналистам. Однако другие СМИ, со ссылкой на очевидцев, сообщили, что водитель не уезжал с места ДТП. Якобы после наезда из машины вышел некий мужчина, который не пытался скрыться.

ГУ МВД России по Саратовской области эту информацию опровергли и подтвердили «Газете.Ru» , что водитель Luxgen 7, наехавший на пенсионерок, действительно оставил место ДТП.

По факту аварии в полиции 5 августа было возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по данной статье — семь лет лишения свободы. Между тем, когда водитель уезжает с места аварии, в котором есть пострадавшие, довольно часто уголовное дело возбуждается еще и по ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности», ведь после ДТП одна из женщин была еще жива. Максимальное наказание по данной статье лишение свободы на срок до одного года. Решат ли применить такую квалификацию местные следователи в этот раз, пока неясно.

В прокуратуре Саратовской области «Газете.Ru» уточнили, что уголовное дело по расследованию резонансной аварии взято на контроль, а также пояснили, что по состоянию на вечер понедельника до сих пор нет ни одного задержанного.

В свою очередь в Следственном управлении СК по Саратовской области «Газете.Ru» пояснили, что машина не принадлежит Ашкалову.

«Это не машина нашего сотрудника. Он не является собственником и транспортным средством в момент дорожно-транспортного происшествия не управлял», — рассказали в пресс-службе.

Между тем, как сообщает телеграм-канал «Театр взрослого зрителя», автомобиль якобы принадлежит жене высокопоставленного сотрудника СК — Ирине Ашкаловой. По некоторым данным, в момент ДТП в машине находились сам Аристотель и его брат, крупный энгельский бизнесмен Сократ Ашкалов.

Как сообщают источники телеграм-канала, именно Сократ в тот день находился за рулем и якобы он уже пришел в полицию, оформив явку с повинной. Там его уже предположительно в качестве подозреваемого и сразу же отпустили под подписку о невыезде.

Бизнес Сократа Ашкалова специализируется на гостинично-ресторанном бизнесе и торговле алкогольной продукцией. Он является владельцем гостиничной компании ООО «Покровская Ривьера» и ООО «Спарк», занимающейся розничной торговлей. В 2011 году он зарегистрировал компанию ООО «Галерея», занимающейся ресторанами, которая в 2016 году принесла более 9 млн выручки. В том же году бизнесмен вместе с Анной Ласковой и Дионисом Поповым открыл ресторанную фирму ООО «Галерея вкусов».