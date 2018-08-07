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Участок дороги Солнцево-Бутово-Видное от Калужского до Киевского шоссе запустят 1 сентября
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Участок дороги Солнцево-Бутово-Видное от Калужского до Киевского шоссе запустят 1 сентября 

Агентство «Москва» 7 августа 2018
Фото: MosDay.ru
Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов.
«1 сентября откроем движение от Киевского шоссе до Калужского шоссе», — сказал П. Аксенов.
Он заявил, что в настоящее время уже идет благоустройство территории.
Трасса Солнцево-Бутово-Видное пройдет от Боровского шоссе до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутово к Варшавскому шоссе и городу Видное. Трасса выступит в качестве дублера юго-западной части МКАД.
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