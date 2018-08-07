Участок дороги Солнцево-Бутово-Видное от Калужского до Киевского шоссе запустят 1 сентября

Об этом журналистам сообщил первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов

«1 сентября откроем движение от Киевского шоссе до Калужского шоссе», — сказал П. Аксенов.

Он заявил, что в настоящее время уже идет благоустройство территории.

Трасса Солнцево-Бутово-Видное пройдет от Боровского шоссе до Киевского шоссе, далее через Картмазово и Прокшино до Калужского шоссе, до Бутово к Варшавскому шоссе и городу Видное. Трасса выступит в качестве дублера юго-западной части МКАД.