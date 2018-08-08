Гиблые места: Москва лидирует по очагам ДТП

Эксперты выяснили, что наличие дорожных камер почти не влияет на снижение аварийности на опасных участках дорог, а улучшить ситуацию можно только с помощью комплексного подхода. Регионом с самым большим количеством опасных участков на дорогах признана Москва, где количество камер намного больше, чем в любом другом регионе. За прошлый год эксперты выявили в столице почти 200 очагов концентрации ДТП.

Экспертный рейтинг российских регионов по количеству опасных участков на автомобильных дорогах основан на данных местных управлений ГИБДД о местах концентрации ДТП, наличии камер фиксации нарушений ПДД, а также мерах, которые предпринимают местные власти для ликвидации опасных участков.

Александр Васильев. «Как показывает практика, места ДТП неравномерно распределены на транспортных магистралях, дорогах и улицах городов. Однако есть такие участки, где автоаварии происходят чаще всего, иначе говоря — концентрируются. Эти места называют по-разному: опасные участки, очаги аварийности, но суть у них одна», — пояснил «Газете.Ru» координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ / Карта убитых дорог», депутат Госдумы

Лидером по количеству мест концентрации ДТП в 2017 году стала Москва. Здесь был выявлен 191 опасный участок, при этом 38 из них сохранились с 2016 года. А по состоянию на первое полугодие 2018-го старыми остались лишь семь очагов аварийности.

Снижение их числа говорит о том, что предпринимаемые меры для ликвидации опасных участков, довольно эффективны, отмечают составители рейтинга, эксперты ОНФ. Речь идет об установке дорожных знаков и светофоров, размещении фото— и видеокамер, оснащенных радарами, монтаже «лежачих полицейских» и дорожных ограждений. Выполнена уже четверть таких мероприятий из 267 запланированных. Но они уже дали положительный результат: в опасных местах (191) наблюдается снижение числа транспортных происшествий более чем на 50%.

Второе место по количеству очагов аварийности оказалось у Башкирии. Здесь зарегистрировано 138 опасных участков, причем 109 из них находятся в Уфе, что делает этот не самый крупный город-миллионник одним из самых опасных в стране.

Замыкает тройку Самарская область — в 2017 году в регионе было 127 аварийно-опасных участков. Также в десятку регионов, где сконцентрированы места ДТП, входят Пермский край (115), Иркутская область (101), Краснодарский край (92), Республика Дагестан (90), Санкт-Петербург и Ярославская область (по 76), Тюменская область (73).

Зачастую очаги аварийности образуются на пешеходных переходах. Один из примеров — Севастополь.

«Связано это с отсутствием должного освещения, плохой видимостью дорожных знаков и разметки. А информацию о местах концентрации ДТП собирала не ГИБДД, а департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры города, что, на наш взгляд, абсолютно неправильно», — отметил региональный координатор проекта в Севастополе Максим Мишин.

Самым «безопасным» с точки зрения очагов аварийности эксперты ОНФ признали Ненецкий автономный округ. По итогам первого полугодия 2018 года на его территории не было зафиксировано ни одного очага дорожной аварийности.

Далее следует Ингушетия (2 места концентрации ДТП), Ямало-Ненецкий автономный округ (3), Республика Алтай (4), Республика Карелия (5), Томская область (6), Республика Саха (Якутия) (7), Мурманская область (9), Орловская и Пензенская (по 10) области.

«Таким образом, логично, что в лидерах по отсутствию аварийно-опасных участков оказались те регионы, где автомобильное движение не такое интенсивное, как в мегаполисах с миллионным населением. При этом в субъектах с наибольшим количеством мест концентрации ДТП очаги аварийности, в основном, сосредоточены на городских улицах. А в регионах с малой концентрацией таких мест очаги находятся в равной степени как на дорогах местного значения, так и на региональных и федеральных трассах», — отметил Александр Васильев.

В свое время он получил всероссийскую известность как основатель сообщества «Убитые дороги Пскова». Своими яркими акциями общественники обратили на себя внимание чиновников, что во многом предопределило дальнейшую политическую карьеру активиста.

«Прямой взаимосвязи между количеством установленных устройств для фиксации нарушений ПДД и мест концентрации аварий не выявлено. На снижение очагов аварийности влияет, скорее, целый комплекс мер. И в него входит не только установка подобных устройств фиксации.

Это и обустройство дорожных знаков и светофоров, изменение режимов их работы, монтаж искусственных неровностей и ограждений, инженерные и архитектурные решения для снижения скоростного потока, особенно на городских магистралях», — подчеркнул Васильев.

Он отметил, что по итогам проведенного мониторинга эксперты сформируют предложения, которые будут направлены в правительство для включения в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Ранее эксперты ОНФ уже составляли рейтинг городов с самыми лучшими и самыми худшими дорогами. Согласно опубликованному еще в прошлом сентябре исследованию, лучшим городом страны по этому показателю стала Тюмень. В десятку также вошли Майкоп, Белгород, Магнитогорск, Казань, Салават, Ханты-Мансийск, Москва, Череповец и Калининград.

Худшими были признаны дороги в Махачкале. Далее идут Орск, Тверь, Ковров, Нальчик, Шадринск, Кондопога, Орел, Владивосток и Волгоград.