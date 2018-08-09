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Шквальный ветер остановил работу переправы в Крым
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Шквальный ветер остановил работу переправы в Крым 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. Керченская паромная переправа приостановила работу из-за шквального ветра, сообщает оператор переправы — компания «Морская дирекция».
Ранее оператор сообщал, что переправа с 9 по 11 августа из-за ухудшения погодных условий может перейти на режим работы по фактическим погодным условиям.
"Работа Керченской паромной переправы приостановлена в связи с ухудшением погодных условий — усилением скорости ветра до 20 метров в секунду, — говорится в сообщении.
До открытия автодорожной части Крымского моста Керченская паромная переправа (порт Крым — порт Кавказ) и аэропорт Симферополя были главными транспортными артериями, связывающими полуостров Крым с материковой Россией. Сегодня переправой в основном перевозится грузовой транспорт.
Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru>>
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