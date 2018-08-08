Чудеса в BMW: в церкви открестились от водителя

Как стало известно «Газете.Ru» , суд не стал отправлятьв СИЗО водителя настоятеля Сампсониевского собора в Петербурге архимандрита Серафима, который за рулем элитного BMW устроил смертельное ДТП под Саратовом. Для того, чтобы остаться под домашним арестом, недавнему выпускнику духовной академии Мариану Романцову пришлось снять жилье в том же районе, где произошла трагедия. При этом в сети до сих пор гадают, кто находился на пассажирском сиденье внедорожника.

Аркадакский районный суд Саратовской области не стал помещать в изолятор водителя BMW X5 Мариана Романцова, который, вылетев на встречку, устроил смертельное ДТП. Резонансная авария произошла еще 4 августа в 9.15. Водитель внедорожника выехал на встречную полосу, где столкнулся с Lada Kalina. В результате чего погибла пассажир отечественного автомобиля, водитель с многочисленными травмами был доставлен в больницу.

«Судья избрал меру пресечения в виде домашнего ареста на два месяца», — рассказала «Газете.Ru» помощник судьи Юлия Загузова.

Как пояснили «Газете.Ru» в суде, Романцову, проживающему в Санкт-Петербурге, пришлось на этот срок снять жилье неподалеку.

ГУ МВД России по Саратовской области «Газете.Ru» сообщили, что в отношении водителя возбудили дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». В случае, если водителя признают виновным по данной статье, ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет.

Между тем местные СМИ до сих пор гадают кто был пассажиром BMW X5: архимандрит Серафим (Михаил Шкредь), как гласит официальная версия или митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий ( Анатолий Судаков ).

Сразу после аварии местные СМИ сообщали, что в салоне автомобиля могла находится делегация петербургской епархии во главе с Варсонофием, уроженцем Аркадакского района. Однако в митрополии поспешили заверить, что в машине находился архимантрит Серафим, который совершал частное паломничество. Сам автомобиль, кстати, как сообщили «Газете.Ru» в областном главке, принадлежит мужчине 1979 года рождения — именно в этом году родился Серафим.

«Никакой «делегации Санкт-Петербургской епархии», как пишут некоторые СМИ, в его автомобиле не находилось, и сам он не входил в состав какой-либо церковной делегации», — говорится в сообщении.

Однако известно, что за день до смертельной аварии оба священнослужителя приезжали с визитом в Пензенскую епархию. При этом только Серафим и Варсанофий были одеты в рясу, двое других священнослужителей — в подрясниках.

Об этом свидетельствует фотоотчет, размещенный на сайте Пензенской епархии. Таким образом, можно предположить, что митрополита сопровождал именно Серафим.

В Санкт-Петербургской митрополии открестились и от водителя BMW X5.

«У водителя автомобиля, который не является студентом магистратуры Санкт-Петербургской духовной академии (СПбДА), на основании экспертизы, алкоголя в крови не обнаружено», — говорится в заявлении митрополии.

Однако, в сообщении даже не указано имя водителя. Ведь по фамилии легко посмотреть, что Романцов не является студентом магистратуры лишь потому, что уже выпустился из духовной академии.

Так на сайте учебного заведения в новости от 12 марта 2017 года сказано, что «проповедь произнес студент II курса магистратуры церковно-практического отделения чтец Мариан Романцов». Обучение в магистратуре составляет 2,5 года.

В то же время многие считают, что Варсонофия в салоне в момент ДТП все же не было. По этой версии, во время аварии он уже был на кладбище в селе Малиновка, откуда он родом и где похоронены его родные, а после этого отправился в Вознесенский храм города Аркадака. Скорее всего именно туда и спешил водитель BMW X5.

Несмотря на наличие разных версий относительно пассажира BMW X5, многие пользователи, обсуждающие резонансную аварию в сети, в целом возмущены отношением священнослужителей к пострадавшим. Ведь в том же сообщении на сайте Санкт-Петербургской митрополии утверждается, что «архимандрит Серафим и водитель не пострадали». Однако нет каких-либо слов сочувствия к жертвам ДТП. У погибшей женщины остались двое детей, а в больнице с тяжелыми травмами лежит водитель Lada. Однако никто из священнослужителей так и не вышел на связь с пострадавшими.

Как сообщают местные СМИ, водителю Lada и вовсе запретили отвечать на вопрос о том, кто именно из священнослужителей находился в салоне внедорожника.

Напомним, что резонансное ДТП с участием автомобиля настоятеля Сампсониевского собора в Санкт-Петербурге архимандрита Серафима произошло утром в субботу.

Четвертого августа под Саратовом на 25-м километре дороги Балашов — Ртищево 25-летний Мариан Романцов за рулем BMW X5 с «красивыми» номерами А587МР178RUS на большой скорости выехал на встречную полосу, где врезался в Lada Kalina.

Как позже рассказал инспекторам водитель внедорожника, в какой-то момент он просто не смог удержать руль. По результатам медосвидетельствования, алкоголя в крови Романцова не обнаружили.

Находившаяся в Lada 35-летняя пассажирка скончалась на месте, а 40-летнего водителя доставили в местную больницу с травмами. Как позже утверждали прибывшие на место медики, шансов выжить у женщины не было. На кадрах с места аварии видно, что от Kalina синего цвета мало что осталось: у автомобиля полностью смята передняя часть кузова, разбиты стекла. Внедорожник после удара отбросило в кювет, где он врезался в дерево.