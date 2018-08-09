В горах Восточного Саяна ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 августа в северных

районах при прояснении ожидаются заморозки 0, -2°. В западных и северных

районах 9-11 августа ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса

пожароопасность лесов.

Днём 9 августа местами в горах Восточного

Саяна ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах возможно усиление

северо-западного ветра до 14 м/с.

Планируя путешествие любой сложности,

спасатели рекомендуют предварительно ознакомиться с полезной информацией

об особенностях выбранного маршрута, его категории сложности и доступности для отдельных категорий граждан, потенциальных рисках,

необходимом снаряжении и, в обязательном порядке, с прогнозом погоды. На сайте агентства по туризму Иркутской области действует информационный ресурс,

где размещены интерактивные карты, информирующие туристов об опасностях

и неблагоприятных погодных явлениях на пути их следования.

Кроме того, сотрудники МЧС напоминают об обязанности регистрировать туристические группы и одиночные походы в аварийно-спасательных формированиях региона, ведь вопросы обеспечения

безопасности туристов являются первоочередными. Для упрощения этой

задачи на сайте областной пожарно-спасательной службы открыта

добровольная онлайн-регистрация туристов и туристических групп. Форма

для заполнения находится в разделе «Материалы для туристов».

В случае происшествий, вызванных неблагоприятными погодными

явлениями, обратитесь в единую пожарно-спасательную службу по номеру «101».