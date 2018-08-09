В горах Восточного Саяна ожидаются сильные дожди, грозы и усиление ветра 

По данным Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 9 августа в северных
районах при прояснении ожидаются заморозки 0, -2°. В западных и северных
районах 9-11 августа ожидается высокая 4 класса и чрезвычайная 5 класса
пожароопасность лесов.
Днём 9 августа местами в горах Восточного
Саяна ожидаются сильные дожди, грозы, при грозах возможно усиление
северо-западного ветра до 14 м/с.
Планируя путешествие любой сложности,
спасатели рекомендуют предварительно ознакомиться с полезной информацией
об особенностях выбранного маршрута, его категории сложности и доступности для отдельных категорий граждан, потенциальных рисках,
необходимом снаряжении и, в обязательном порядке, с прогнозом погоды. На сайте агентства по туризму Иркутской области действует информационный ресурс,
где размещены интерактивные карты, информирующие туристов об опасностях
и неблагоприятных погодных явлениях на пути их следования.
Кроме того, сотрудники МЧС напоминают об обязанности регистрировать туристические группы и одиночные походы в аварийно-спасательных формированиях региона, ведь вопросы обеспечения
безопасности туристов являются первоочередными. Для упрощения этой
задачи на сайте областной пожарно-спасательной службы открыта
добровольная онлайн-регистрация туристов и туристических групп. Форма
для заполнения находится в разделе «Материалы для туристов».
В случае происшествий, вызванных неблагоприятными погодными
явлениями, обратитесь в единую пожарно-спасательную службу по номеру «101».