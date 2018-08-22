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В Иркутской области значительно сократилось количество лесных пожаров в зоне космического мониторинга
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В Иркутской области значительно сократилось количество лесных пожаров в зоне космического мониторинга 

Хот 22 августа 2018
Фото: Хот
Катангском районе, находившихся на контроле в зоне космического
мониторинга. Накануне, 22 августа, в результате выпавших осадков в  список ликвидированных Региональная диспетчерская служба Иркутской
области занесла 19 таких очагов общей площадью 108 008 га. На  сегодняшнее утро в зоне контроля оставались не потухшими семь природных
пожаров, возникших из-за сухих гроз в период с 6 по 13 августа. Их общая
площадь — 29 411 га, угрозу населенным пунктам и объектам экономики эти  возгорания не несут.
За минувшие сутки обнаружено и ликвидировано четыре новых лесных пожара
на площади 19,4 га: по одному в Усольском, Иркутском, Чунском и  Тайшетском районах. В тушении этих возгорания было задействовано восемь
пожарных-десантников, 31 сотрудник лесной охраны, 10 мобилизованных
граждан и 14 единиц наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли
два легкомоторных самолета, пробыв в воздухе в общей сложности 6 часов
35 минут.
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