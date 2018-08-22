В Иркутской области значительно сократилось количество лесных пожаров в зоне космического мониторинга

Катангском районе, находившихся на контроле в зоне космического

мониторинга. Накануне, 22 августа, в результате выпавших осадков в список ликвидированных Региональная диспетчерская служба Иркутской

области занесла 19 таких очагов общей площадью 108 008 га. На сегодняшнее утро в зоне контроля оставались не потухшими семь природных

пожаров, возникших из-за сухих гроз в период с 6 по 13 августа. Их общая

площадь — 29 411 га, угрозу населенным пунктам и объектам экономики эти возгорания не несут.

За минувшие сутки обнаружено и ликвидировано четыре новых лесных пожара

на площади 19,4 га: по одному в Усольском, Иркутском, Чунском и Тайшетском районах. В тушении этих возгорания было задействовано восемь

пожарных-десантников, 31 сотрудник лесной охраны, 10 мобилизованных

граждан и 14 единиц наземной техники. Авиапатрулирование осуществляли

два легкомоторных самолета, пробыв в воздухе в общей сложности 6 часов

35 минут.