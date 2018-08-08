Преступление и наказание: гибель беременной меняет кодекс

Преступление и наказание: как гибель беременной меняет кодекс

В деле о скандальной гибели под колесами BMW беременной москвички Натальи Львовой назначена автотехническая экспертиза. После ее окончания представители потерпевших рассчитывают, что следователь, наконец, переквалифицирует предъявленное Михаилу Исаханову обвинение на более тяжкое. Тем временем муж погибшей и его представители пытаются добиться изменения законодательства, настаивая, что водителя BMW надо судить, в том числе и за гибель нерожденного ребенка.

Как стало известно «Газете.Ru» , 6 августа следователь по резонансному делу о наезде BMW на улице Верхняя Масловка на двух женщин, спустя полтора месяца после трагедии, все-таки назначил автотехническую экспертизу.

Она должна дать исчерпывающие ответы о техническом состоянии иномарки в момент аварии, а также о нарушении им ПДД.

«Следователь вправе самостоятельно принимать решение на этот счет, видимо он ждал ответы на какие-то запросы, может собирал необходимую ему информацию, — прокомментировал «Газете.Ru» ситуацию адвокат семьи погибшей в 28-летней Натальи Львовой Андрей Мишонов. — Надеюсь, что после экспертизы уголовное дело все-таки будет переквалифицировано на четвертую часть ст. 264 УК РФ, которая предусматривает ответственность за гибель человека по вине пьяного водителя».

Защитник напомнил, что после ДТП экс-сотрудник университета «Синергия» Михаил Исаханов прошел тест на алкоголь, он показал отрицательный результат, однако от проверки на содержание в организме наркотических веществ водитель отказался и это зафиксировано документально.

Напомним, что сама авария произошла еще 18 июня. Находящаяся на 9-м месяце беременности Наталья Львова и 44-летняя Варвара Бойко ждали на тротуаре зеленого сигнала светофора на перекрестке вместе с другими пешеходами. В этот момент черный седан BMW 520 вылетел на тротуар, где сбил двух женщин. Очевидцы рассказывали, что иномарка ощутимо превышала скорость и до столкновения уже успела проскочить один перекресток на красный сигнал светофора.

В итоге BMW въехала в железную ограду, а женщины оказались зажаты между бампером и забором. Обе пострадавшие были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сначала стало известно, что Львова потеряла ребенка, но позже женщина, не приходя в сознание, все же скончалась от полученных травм. Варваре Бойко предстоит длительное лечение.

Сам Исаханов утверждал после трагедии, что ехал со скоростью 60 км/ч и что перед аварией его «подрезала» Toyota под управлением экс-сотрудника полиции. При этом он утверждает, что в салоне были и действующие сотрудники МВД

«Почему эта машина, которая была участником ДТП, не была осмотрена? Почему ей позволили скрыться с места ДТП? Никто из них не стал оказывать первую помощь. Когда мы поднимали машину, они стояли и смотрели…», — цитировал Исаханова «МК».

Между тем, муж погибшей выяснил, что водитель BMW был заядлым лихачом.

«Исаханов с декабря 2017 года по июнь 2018 года 62 раза привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. И это только те нарушения, которые были зафиксированы сотрудниками ГИБДД. 63-е нарушение стало роковым для моей беременной жены», — ранее сообщил Львов.

Во вторник в ходе специальной пресс-конференции Львов вновь призвал внести изменения в законодательство, с тем, чтобы в схожей ситуации квалифицировать действия обвиняемого как причинение смерти двум лицам.

«У нас есть справка о рождении и есть справка, что ребенок погиб от гипоксии, в следствии полученными матерью травмами. А закон наш говорит, что у нас как бы не родился никто и не умер никто. У следствия есть все справки. Следствие работает по какой-то определенной схеме и голову поднять боится. Это прецедент, а инициатива у нас наказуема», — цитирует Львова агентство «Москва».

«В нынешней редакции УК действия Исаханова не могут быть квалифицированы, как причинение смерти двум лицам. На этот счет мы уже направляли обращения в Общественную палату Совет Федерации , будем и дальше направлять, надеемся на какую-то реакцию, — рассказал «Газете.Ru» адвокат Мишнов. — Из Совета Федерации уже пришел ответ, что обратят внимание на наше заявление, примут в работу. Будем еще обращаться, может совместно с другими потерпевшими по таким делам».

Мы вообще выступаем за ужесточение наказания как для нарушителей злостных с помощью лишения их досрочно прав управления, так и вообще за ужесточение по «пьяным» составам «водительской» ст. 264 УК РФ. Почему это считается преступление по неосторожности? Почему дают им колонию-поселение? Должен быть общий режим, более суровое наказание.

Даже если тяжкий вред здоровью причиняется, то считается, что это преступление средней тяжести. А почему не тяжкое? Почему эти лица под амнистию попадают? Почему дают такие мягкие наказания, нередко условные. Очень много вопросов».

Ранее Львов создал специальную петицию, пытаясь добиться переквалификации обвинения на более тяжкое. На данный момент ее подписали около 13 тысяч человек.