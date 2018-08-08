«Я еще жить хочу»: в деле Сократа и Аристотеля дошло до угроз

Возможную причастность высокопоставленного сотрудника саратовского СК Аристотеля Ашкалова к смертельному ДТП проверят в центральном аппарате ведомства. Скандал вокруг расследования набирает обороты: пока МВД ищет одних свидетелей, другому очевидцу аварии стали поступать угрозы. Родственники погибших женщин утверждают, что за рулем находился именно нетрезвый силовик, а не его брат Сократ, который после аварии совершил явку с повинной.

В Саратовской области после резонансного смертельного ДТП с участием премиального кроссовера жены высокопоставленного сотрудника регионального СК, родственники погибших боятся, что дело спустят на тормозах.

Между тем после резонанса в СМИ служебную проверку по факту смертельной аварии начал центральный аппарат ведомства.

«Проводится всесторонняя и объективная служебная проверка по информации ряда СМИ о причастности сотрудника СУ СК России по Саратовской области к дорожно-транспортному происшествию в городе Энгельсе, в результате которого погибли две женщины. В кратчайшие сроки будут установлены все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении на официальном сайте СК.

В свою очередь прокурор Саратовской области Сергей Филипенко заявил, что ведомство заинтересовано в беспристрастном и объективном расследовании обстоятельств аварии.

»Прокуратура осуществляет надзор за расследованием уголовного дела и заинтересована в том, чтобы лица, причастные к совершению преступления, были установлены и привлечены к предусмотренной законом ответственности в кратчайшие сроки. Наша позиция принципиальна: необходимо исключить и пресечь все спекуляции и внепроцессуальные вмешательства в ход расследования», — заявил Филипенко.

Между тем свидетелям смертельной аварии поступают угрозы. Выложивший в сеть видео с регистратора, житель Энгельса Юрий Воробьев является ключевым свидетелем по делу о ДТП, ведь он видел, кто действительно находился за рулем в момент наезда на женщин.

Как рассказывает местный телеграм-канал «Театр взрослого зрителя», к мужчине домой приходили неизвестные. «Были подключены чеченцы, которые навестили 51-летнего мужчину у него дома, „чудесным“ образом узнав его место жительства. Также свидетелю звонят по телефону», — утверждается в сообщении.

Журналистам местных СМИ удалось связаться с Воробьевым, однако мужчина не стал объяснять журналистам суть угроз и называть тех, кто именно оказывает на него давление.

На вопрос корреспондента «Газеты.Ru» о том будет ли предоставлена свидетелю защита, в ГУ МВД России по Саратовской области заявили, что никакой информации на этот счет в ведомстве нет.

«Мы разыскиваем свидетелей, другой информации по расследованию дела нет. Сейчас какие-то граждане пытаются помешать расследованию, раздувая ситуацию», — заявили в пресс-службе, намекая то ли на запуганного очевидца, то ли на репортеров.

В свою очередь дочь погибшей 57-летней Ларисы Казариной Тамара Василькина рассказала, что после ДТП водитель и пассажиры Luxgen первым делом не стали помогать пострадавшим, а поспешили уехать, чтобы уничтожить улики.

«Участники ДТП остановились примерно в ста метрах от тел. Выйдя из машины они не стали оказывать помощь и, увидев людей, которые бросились к пострадавшим, сели в машину и скрылись с места ДТП», — рассказала Василькина.

По словам очевидцев, в машине на момент аварии находились двое пассажиров и водитель, которые были в состоянии алкогольного опьянения.

Отмечается, что за автомобилем Luxgen 7 за 2018 год числится девять штрафов за превышение скорости. Об опасной манере вождения свидетельствует и видеозапись с регистратора одной из попутных машин, съемка с которого производилась непосредственно перед аварией. На ней видно, как черный кроссовер на большой скорости обгоняет автомобили по встречке.

Также Василькина рассказала, что пришедший с явкой с повинной 6 августа Сократ Ашкалов объяснил, что в тот день брат позвонил ему и попросил забрать от друзей. Аристотеля за рулем якобы не было.

В свою очередь по предположениям родственников потерпевших, за рулем находился высокопоставленный сотрудник СК причем в нетрезвом виде. По их словам, именно поэтому ему пришлось скрыться с места ДТП, чтобы уничтожить все улики.

«Спрятав машину недалеко от места ДТП, он эвакуировал автомобиль к друзьям при этом накрыв его тканью.

После этого машину отмыли от следов ДТП, откачали тормозную жидкость, тем самым хотели показать, что автомобиль в неисправном состоянии.

Сам Ашкалов сотрудничать со следствием отказался, заявив, что ему сейчас не до этого», — рассказала Василькина.

При этом в Следственном управлении СК по Саратовской области «Газете.Ru» пояснили, что сотрудник ведомства не находился за рулем транспортного средства.

«Автомобиль не принадлежит нашему сотруднику и в момент ДТП за рулем находился его родственник», — сообщили в пресс-службе.

Эта же версия изложена и в сообщении центрального аппарата СК.

Между тем родственники погибших просят привлечь виновника аварии также по ст. 125 УК РФ. «Оставление в опасности», ведь после ДТП одна из женщин была еще жива. Максимальное наказание по данной статье лишение свободы на срок до одного года.

В свою очередь честного и объективного расследования уголовного дела потребовали и представители Приволжской железной дороги, в которой на протяжении 37 лет проработала погибшая в ДТП Лариса Казарина.

Напомним, что резонансное ДТП произошло 4 августа около 21:20 на улице Маяковского в городе Энгельс. Неизвестный на кроссовере Luxgen 7 с «красивыми» номерами С888УЕ64RUS сбил на «зебре» двух пенсионерок. Одна из них 61-летняя Татьяна Маркова скончалась на месте, госпитализированная 57-летняя Лариса Казарина через сутки умерла в реанимации. Водитель иномарки оставил место ДТП. Как выяснилось позже, автомобиль принадлежит жене руководителя процессуального контроля областного СУ СКР Ирине Ашкаловой. При этом местные СМИ утверждали, что за рулем находился именно силовик.

Однако в понедельник, 6 августа, в полицию с явкой с повинной пришел его брат Сократ Ашкалов, утверждая, что в момент ДТП именно он находился за рулем: Аристотель якобы являлся пассажиром.

По факту аварии в полиции возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК России «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Максимальное наказание по данной статье — семь лет лишения свободы.