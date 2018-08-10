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На северо-западе Москвы загорелась крыша жилого дома
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На северо-западе Москвы загорелась крыша жилого дома 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Пожар на крыше жилого дома на северо-западе Москвы охватил 400 квадратных метров, идет эвакуация жильцов, сообщает МЧС.
По данным ведомства, информация о возгорании в доме 7 на улице 3-й Хорошевской поступила спасателям в 01.16 мск.
"На данный момент происходит горение на крыше жилого дома на площади 400 квадратных метров", — говорится в сообщении столичного ГУ МЧС. Уточняется, что организован вывод жильцов дома на улицу.
Как уточнили в ведомстве, пожару присвоен второй ранг сложности, сведений о пострадавших не поступало, к месту возгорания направлены 107 человек личного состава на 28 единицах техники.
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