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«Нам помогли водители»: в Самаре задымился трамвай № 5
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«Нам помогли водители»: в Самаре задымился трамвай № 5 

63.ru 41 минуту назад
Фото: 63.ru
Из салона валил густой дым  В пятницу, 10 августа, в Самаре произошло ЧП. Около 18:00 на пересечении улиц Фрунзе и Комсомольской задымился вагон трамвая. Об этом 63.ru сообщили местные жители.
— Мы заметили густой дым в салоне и сразу же подали сигнал водителю, чтобы он остановился. Кто-то из автомобилистов притормозил рядом с нами, достали огнетушители и помогли предотвратить воспламенение, — рассказали очевидцы. — Они подняли ломами люк отсека с двигателем.
По словам свидетелей, вскоре к месту происшествия подъехали пожарные. Они ликвидировали возгорание, залив очаг пеной.
Авария привела к временной остановке общественного транспорта.
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Комментарии  Ещё 3 источника 
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