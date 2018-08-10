«Нам помогли водители»: в Самаре задымился трамвай № 5

Из салона валил густой дым В пятницу, 10 августа, в Самаре произошло ЧП. Около 18:00 на пересечении улиц Фрунзе и Комсомольской задымился вагон трамвая. Об этом 63.ru сообщили местные жители.

— Мы заметили густой дым в салоне и сразу же подали сигнал водителю, чтобы он остановился. Кто-то из автомобилистов притормозил рядом с нами, достали огнетушители и помогли предотвратить воспламенение, — рассказали очевидцы. — Они подняли ломами люк отсека с двигателем.

По словам свидетелей, вскоре к месту происшествия подъехали пожарные. Они ликвидировали возгорание, залив очаг пеной.

Авария привела к временной остановке общественного транспорта.