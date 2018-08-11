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В Кузбассе пенсионера осудили за повторное вождение в нетрезвом виде
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В Кузбассе пенсионера осудили за повторное вождение в нетрезвом виде 

АиФ Кузбасс 21 минуту назад
Фото: АиФ Кузбасс
68-летнего жителя Киселевска приговорили к обязательным работам за повторное вождение в нетрезвом виде.
Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, Renault Sandero под управлением мужчины остановили в Киселевске в мае 2018 года. Алкотестер показал, что мужчина был пьян. Позже выяснилось, что в 2017 году мужчину уже задерживали в состоянии опьянения.
По решению суда ему назначили административное наказание (штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 года). Рассмотрев уголовное дело, суды вынес приговор в виде обязательных работ.
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