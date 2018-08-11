В Кузбассе пенсионера осудили за повторное вождение в нетрезвом виде

68-летнего жителя Киселевска приговорили к обязательным работам за повторное вождение в нетрезвом виде.

Как сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области, Renault Sandero под управлением мужчины остановили в Киселевске в мае 2018 года. Алкотестер показал, что мужчина был пьян. Позже выяснилось, что в 2017 году мужчину уже задерживали в состоянии опьянения.

По решению суда ему назначили административное наказание (штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 года). Рассмотрев уголовное дело, суды вынес приговор в виде обязательных работ.