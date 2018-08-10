Автобус без тормозов: очевидцы об аварии в Мытищах

Автобусы без тормозов. Очевидцы рассказали об аварии в Мытищах

Три человека пострадали в результате наезда автобуса на пешеходов у автовокзала в Мытищах.

Очередное ДТП с наездом автобуса на пешеходов произошло в Мытищах. Столкнулись два маршрутных автобуса, когда между ними находились пешеходы. По предварительной информации, у одной из маршруток отказал двигатель и тормоза и машина двигалась по инерции, сообщает РЕН ТВ

Пострадавшими в результате аварии оказались три женщины. Одна из них отказалась от госпитализации, двоих доставили в Мытищинскую городскую больницу. Известно, что среди пострадавших была 17-летняя девушка.

Версию о неисправности машины сейчас проверяют правоохранительные органы . Очевидцы аварии отмечают, что наехавший на людей автобус пытался проскочить пешеходный переход. Один из свидетелей аварии также сообщил, что стальной бампер автобуса практически скальпировал одну из пострадавших.

Напомним, в Москве в конце декабря прошлого года также произошло несколько ДТП, когда в результате наезда автобуса пострадали люди.

Так, 25 декабря около станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в поземный переход. Четыре человека погибли, десять получили травмы. Водитель автобуса своей вины не признал. Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, лидер «Автомобильной России» Вячеслав Лысаков в эфире НСН подчеркнул, что большинство аварий происходят из-за грубого нарушения правил дорожного движения.

«Статистика показывает, что две трети всех ДТП происходят из-за человеческого фактора. Есть причины, которые кроются в состоянии дорожного полотна (это 20%), около 7% — пьяные ДТП», — отметил Лысаков.

Несколько дней спустя рейсовый автобус врезался в остановку общественного транспорта в Москве около станции метро «Сходненская». В результате аварии пострадали три человека. Председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин в эфире НСН отметил, что ДТП с автобусами за последний год их число серьезно увеличилось.

«За последние годы очень много аварий было с общественным транспортом, не только в Москве, но в регионах. Я думаю, что это сигнал неблагополучия в отрасли. Что-то не в порядке с автобусным парком. Есть разные причины: где-то автобусы неисправны, что-то не в порядке с водителями. Здесь надо очень основательно разбираться. С кондачка сложно сказать: вот, такой фактор, давайте его устраним и все будет хорошо. Здесь комплекс причин, нужен комплексный анализ всего», — заявил Похмелкин.

Автоэксперт пояснил, что в ситуации, когда водитель может причинить вред жизни и здоровью людей, действует понятие крайней необходимости, которое сформулировано в Кодексе об административных правонарушениях.

Со своей стороны, глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН сообщил, что подготовка водителей такси на сегодняшний день оставляет желать лучшего — зачастую, за рулем оказываются люди без опыта.

«Нет никакой подготовки. Люди приходят, им дают навигаторы и они сразу начинают работать. Сейчас, можно сказать, что навигаторы полностью работают за самого водителя. Только со временем они нарабатывают опыт. Раньше в больших таксомоторных парках проводилось обучение, на данный момент этого нет. Но я считаю, что такую подготовку нужно вернуть», — считает Смирнов.

Водитель автобуса в Мытищах, по предварительной версии, в момент аварии был трезв. В администрации муниципалитета уточнили, что наехавший на пешеходов автобус принадлежит ООО «Трансинвест».